سالن ورزشی 2500 نفری شرهانی ایلام امسال به بهره برداری می رسد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اساس تمهیدات اتخاذ شده مقرر شد سالن دو هزار و 500 نفری شهرستان دهلران با نام مبارک شهدای شرهانی در ایام اله دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: این پروژه با دو هزار و 632 متر مربع زیر بنا و از محل اعتبارات وزارت نفت و استانی است که تا کنون 15 میلیارد و 231 میلیون ریال برای آن هزینه شده است .

این مسئول عنوان کرد: این پروژه در سال 84 کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی گفت: علاوه بر پروژه های ورزشی شهرستان دهلران، پروژه های شهرستان مهران، آبدانان و دره شهر وجود دارد.

مدیر کل تربیت بدنی ایلام افزود: در این چهار شهرستان 14 سالن ورزشی شامل هشت سالن ورزشی روستایی، 5 سالن چند منظوره و یک سالن ورزشی دو هزار و 500 نفری در دست احداث است.

32 هرار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.