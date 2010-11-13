سید مرتضی هزاوه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هیچ گزارش رسمی از داخل یا خارج دانشگاه به دستمان نرسیده که طی آن فردی به عنوان فعال در عرصه شرکتهای هرمی معرفی شده باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان افزود: کمیته انضباطی دانشگاه یک موضوع را پس از اینکه گزارشی درباره آن دریافت کند دنبال می کند. البته هشدارهای لازم در زمینه دوری از فعالیت های شرکت های هرمی در قالب توزیع بروشورهایی بین دانشجویان جدیدالورود گوشزد شده است.

هزاوه ای خاطرنشان کرد: در حوزه زندگی دانشجو تا جایی که تبدیل به معضلی برای امنیت دانشجویان و اغفال آنها نشده باشد وارد نمی شویم.