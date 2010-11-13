21 پزشک از همدان به حج تمتع اعزام شد

حمید ره ‌انجام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه به ازای هر کاروان اعزامی از همدان به حج تمتع یک پزشک نیز فرستاده شده، گفت: مسائل درمانی حجاج توسط جمعیت هلال ‌احمر استان همدان پیگیری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان همدان گفت: در سال جاری واکسیناسیون حجاج توسط جمعیت هلال احمر انجام و دفترچه‌های حاوی اطلاعات به مدیران کاروان تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه تمام مسائل درمانی مربوط به خارج از کشور با جمعیت هلال احمر است، ادامه داد: یک نفر راننده نیز برای نقل و انتقال بیماران از طرف جمعیت هلال احمر استان به عربستان اعزام شده است.

ره انجام خاطرنشان کرد: در گذشته دانشگاه علوم پزشکی اعزام نیرو‌های پزشک را به عهده داشت اما در سال‌های اخیر این موضوع توسط هلال احمر پیگری می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر استان همدان با بیان اینکه در حج امسال به مسائل بهداشتی و درمانی به خوبی توجه شده است، اظهار داشت: موارد رعایت ایمنی نیز به زائران آموزش داده شده است.