مذاکره با فرانسه برای تولید تندر 90 فیس لیفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معتمد گفت: مذاکراتی برای اخذ مجوز تولید و عرضه تندر90 فیس لیفت ایران خودرو با شرکت رنو فرانسه انجام شده و امید است این مهم تحقق یابد.

وی افزود: تندر فیس لیفت در سه مدل بنزین سوز دستی، بنزین سوز اتوماتیک و دیزل تولید و روانه بازار می شود. معتمد تاکید کرد: تندر 90 فیس لیفت دیزل به شرط تامین سوخت مناسب تولید خواهد شد.

معاون مدیرعامل ایران خودرو در تولید تندر با اشاره به افزایش تولید تندر90 دوگانه سوز، اظهارداشت: در سالجاری تا کنون 830 دستگاه از این مدل خودرو تولید و روانه بازار شده است.

وی همچنین از افزایش تولید تندر 90 در سالجاری خبر داد و افزود: امسال حدود 10 هزار و 700 دستگاه تندر 90 در مدلهای مختلف در این شرکت تولید شده است.

معتمد خاطرنشان کرد: در سال گذشته 7 هزار و 847 دستگاه از این مدل خودرو در ایران خودرو تولید شده بود، ضمن اینکه برنامه تولید تندر 90 ایران خودرو در سالجاری 24 هزار دستگاه است.