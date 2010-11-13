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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

معتمد خبر داد:

مذاکره با فرانسه برای تولید تندر 90 فیس لیفت

معاون مدیر عامل ایران خودرو از مذاکراتی با شرکت رنو فرانسه برای تولید تندر90 فیس لیفت در سال آینده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معتمد گفت: مذاکراتی برای اخذ مجوز تولید و عرضه تندر90 فیس لیفت ایران خودرو با شرکت رنو فرانسه انجام شده و امید است این مهم تحقق یابد.

وی افزود: تندر فیس لیفت در سه مدل بنزین سوز دستی، بنزین سوز اتوماتیک و دیزل تولید و روانه بازار می شود. معتمد تاکید کرد: تندر 90 فیس لیفت دیزل به شرط تامین سوخت مناسب تولید خواهد شد.

معاون مدیرعامل ایران خودرو در تولید تندر با اشاره به افزایش تولید تندر90 دوگانه سوز، اظهارداشت: در سالجاری تا کنون 830 دستگاه از این مدل خودرو تولید و روانه بازار شده است.

وی همچنین از افزایش تولید تندر 90 در سالجاری خبر داد و افزود: امسال حدود 10 هزار و 700 دستگاه تندر 90 در مدلهای مختلف در این شرکت تولید شده است.

معتمد خاطرنشان کرد: در سال گذشته 7 هزار و 847 دستگاه از این مدل خودرو در ایران خودرو تولید شده بود، ضمن اینکه برنامه تولید تندر 90 ایران خودرو در سالجاری 24 هزار دستگاه است.
کد مطلب 1190656

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