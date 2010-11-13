مشکل ترافیک تهران چندگانگی در مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز با بیان این مطلب گفت: تا وقتی در تهران مدیریت یکپارچه ترافیک وجود ندارد، نمیتوان به تغییر شاخصهای ترافیکی در حد مطلوب امیدوار بود.
وی با اشاره به این که نمایشگاهها و جشنوارههای ترافیکی برای تبادل اطلاعات بین تهران و سایر کلانشهرها مفید است، افزود: مهمتر از این انتقال تجارب داخلی بومیسازی مطالعات خارجی است، ضمن آن که این اتفاقات می تواند فرصتی برای آسیبشناسی چندگانگی در مدیریت ترافیک باشد.
خباز با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق بارز مدیریت ترافیک در بسیاری از کلانشهرهای دنیا یکپارچه بودن آن است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مدیران با مسئولیتهای مختلف به خود اجازه ابراز نظر و مداخله در سیاستها و برنامههای ترافیکی را میدهند و در چنین شرایطی چگونه میتوان به بهبود شاخصهای ترافیکی و پاسخگو بودن مدیران ترافیک شهر امیدوار بود.
خباز با بیان اینکه همچنان تاکید داریم نپرداختن اعتبارات حمل و نقل عمومی یکی از اصلیترین ضربهها را به بدنه ترافیک تهران وارد میکند، تصریح کرد: با این وجود نبود مدیریت واحد یکی از اصلیترین دلایل مشکل ترافیک است که حتی به عدم دریافت اعتبارات حمل و نقل منجر میشود.
وی با اشاره به اینکه در صورت اعمال مدیریت واحد در ترافیک تهران و سایر کلانشهرها میتوان امیدوار بود که این بخش بتواند اقدام به جذب سرمایههای خارجی کند، اضافه کرد: در آن صورت میتوان کاستیهای ناشی از عدم پرداخت اعتبارات دولتی را جبران کرد و این در حالی است که در عمل شاهد چندپارگی مدیریتی در حوزه ترافیک هستیم.
خباز با تاکید بر اینکه بسیاری از کلانشهرهای دنیا طی چند دهه اخیر توانستند خود را از گرههای کور ترافیکی نجات داده و ترافیک خود را کنترل کنند، افزود: به عنوان نمونه شانگهای با 22 میلیون نفر جمعیت به عنوان یکی از آلودهترین و شلوغترین شهرهای دنیا بود، اما امروز نه تنها بر مشکل ترافیک فائق آمده بلکه از آب و هوای مناسبی نیز برخوردار است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه مشکل ترافیک تهران تنها مشکل وجود انبوه خودروها نیست، گفت: امروز پایتخت با مشکلات ساختاری در حوزه ترافیک رو در رو است که از جمله میتوان چندگانگی در مدیریت ترافیک عدم تحقق مدیریت واحد ترافیک را نام برد.
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