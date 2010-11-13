به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا نادری پور صبح شنبه در گردهمایی مشترک مدیران عامل تعاونیهای شناورهای صیادی هرمزگان و بیمه معلم استان هرمزگان با اشاره به تاریخچه تاسیس بیمه معلم، بیان داشت: در سال 73 شرکتی با نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری تاسیس و در سال 84، 51 درصد از سهام این بیمه توسط صندوق فرهنگیان خریده شد و همچنین 20 درصد توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 29 درصد دیگر از سهام این شرکت توسط پنچ بانک بزرگ کشور خریداری و به این ترتیب بیمه معلم تشکیل شد.

وی ادامه داد: در سال 85 این بیمه فقط پنج شعبه سرپرستی استانی داشت که ظرف یک سال این رقم به 30 شعبه سرپرستی استانی رسید و 80 دفتر نمایندگی این بیمه در سال 85 طی یک سال به 180 دفتر نمایندگی افزایش یافت.

مدیر بیمه معلم هرمزگان با اشاره به اینکه بیمه معلم در حال حاضر هزار دفتر نمایندگی در سراسر کشور دارد، عنوان کرد: بیمه معلم تنها شرکت بیمه ای دارای گواهی مدیریت کیفیت بیمه ای ایزو9001 در میان شرکتهای بیمه ای در کشور است.

نادری پور با اشاره به رضایت 84 درصدی مشتریان از بیمه معلم، اظهار داشت: در حال حاضر تمام امور بیمه ای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و از جمله 160 هزار کانتینر تحت پوشش بیمه معلم قرار دارد.

وی در ادامه افزود: اتحادیه لنج داران باری کشور، شرکت آلومینیوم المهدی و شرکت فولاد مبارکه از جمله شرکتهای طرف قرارداد با بیمه معلم هستند و امروز هم تفاهمنامه ای با اتحادیه تعاونیهای صیادی کشور برای تحت پوشش قرار دادن تمامی صیادان توسط بیمه معلم امضا می شود.

مدیر بیمه معلم هرمزگان اضافه کرد: با امضای این قرارداد تمامی اموال صیادان هرمزگانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و صیادان می توانند از تسهیلات بیمه های آتش سوزی، اتومبیل و درمان تکمیلی علاوه بر بیمه های مربوط به صید و صیادی استفاده کنند.