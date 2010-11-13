به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی در جمع خبرنگاران وضعیت نمایشگاه را از نظر کمی و کیفی نسبت به سال گذشته در سطح بالاتری عنوان کرد و گفت: حضور شرکت‌های فناور و شرکت‌های خارجی با توجه به محصولات به روز و فناوری‌های نوین نشان از رشد شتابان صنعت ارتباطات در کشور دارد.

وی گفت: این توسعه با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه پنجم توسعه و نیز اقدامات دولت دهم جهش مثبتی را در حوزه کاربردهای ارتباطی، توسعه شبکه‌های مخابراتی و زیرساخت‌ها به همراه خواهد داشت.

دو درصد صادرات غیرنفتی به صنایع مخابراتی اختصاص می‌یابد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق اهداف برنامه پنجم توسعه صادرات صنایع مخابراتی و فناوری‌های نوین را در برنامه داریم، خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه دو درصد صادرات غیرنفتی به صنایع مخابراتی ارتباطی اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به جهت‌گیری دولت در حمایت از صنایع داخلی برگزاری این نمایشگاه را گام بلندی در مسیر توسعه صادرات خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست.

ارتباطات 100 درصد جمعیت و جغرافیای کشور را تحت پوشش قرار داد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بیش از 97 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش ارتباطات قرار دارد، ادامه داد: امروزه ارتباطات سیار نزدیک به 100 درصد جمعیت کشور را از نظر جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش قرار داده است.

وی با بیان اینکه دولت در بحث تصدی‌های حاکمیتی طرح برون‌سپاری را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: اعطای مجوز نسل سوم موبایل به بخش خصوصی از جمله این سیاست‌ها است.

دسترسی عمومی به شبکه فیبر نوری

وی گفت: برای بهره برداری از اپراتور سوم یک دوره حفاظت دو ساله در نظر گرفته شده و در این مدت پروانه مشابه برای خدمات صادر نمی‌شود تا سرمایه گذاری این اپراتور توجیه داشته باشد.

تقی پور ادامه داد: بخشی از دیون دولت در قانون بودجه 89 از طریق این پروژه پرداخت شده است و شرکت تامین تله کام از تاریخ 30/5/89 با دریافت پروانه مبلغ 400 میلیارد تومان را به عنوان حق‌الامتیاز اولیه پرداخت کرده است که در صورتی که این پروژه به هر دلیلی ابطال شود این مبلغ قابل برگشت نخواهد بود.

تقی پور با تاکید بر اینکه اپراتور سوم موبایل که مجوز راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه را دارد طی ماه‌های آتی این تکنولوژی را در کشور پیاده خواهد کرد در مورد وضعیت ارتباطات فیبر نوری نیز گفت: 130هزار کیلومتر فیبر نوری کشور را تحت پوشش قرار داده است و دسترسی عمومی به شبکه فیبر نوری از جمله برنامه‌های آتی وزارت ارتباطات خواهد بود.

دیتاسنتر ملی پشتوانه قوی ملاحظات امنیتی

تقی پور با اشاره به پروژه دیتاسنتر ملی و با بیان اینکه از تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که اطلاعات داده‌های خود را در خارج از کشور دارند برای انتقال داده‌ها و میزبانی آنها در داخل استقبال می‌کنیم، ادامه داد: مراکز دولتی برای استفاده از هاستینگ داخلی الزام دارند.

وی با اشاره به اینکه دیتاسنتر ملی یکی از برنامه‌‌های وزارت ارتباطات است که کارهای اجرایی آن نیز پیشرفت داشته است گفت: دیتاسنتر ملی علاوه بر دیتاسنترهای داخلی در کشور به عنوان یک پشتوانه قوی برای ملاحظات امنیتی و استراتژیک عملیاتی خواهد شد.