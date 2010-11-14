"از این دو راهه منزل" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات کلی این مجموعه مقالات شامل قرآن‌پژوهی، دین، فلسفه، عرفان، ادبیات قدیم به ‌ویژه حافظ‌ پژوهی، ادبیات جدید، یاد بزرگان و نقد کتاب است.

بهاالدین خرمشاهی که عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، تاکنون بیش از 1100 مقاله نگارش کرده که تمامی آنها در 18 عنوان کتاب با نام های گوناگون مانند سیر بی‌سلوک، در خاطره شط، فرصت سبز حیات، از سبز تا ستاره و غیره از سوی چند ناشر انتشار یافته ‌است.



همچنین در مقدمه این کتاب آمده، خرمشاهی در حدود 1250 مقاله قرآن‌پژوهانه کوتاه و بدون امضا نیز نوشته است. میانگین طول مقالات خرمشاهی در حالت چاپی در این کتاب در حدود 10 صفحه است.

کتاب از این دوراهه منزل را نشر قطره در 380 صفحه و با شمارگان 1500 نسخه، به بهای 7500 تومان منتشر کرده‌ است.