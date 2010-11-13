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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

خبر تلویزیون/

مکتب اصفهان در قالب مستند معرفی می‌شود

مکتب اصفهان در قالب مستند معرفی می‌شود

مستند "مکتبی ملقب به اصفهان" به کارگردانی فرشاد احمدی دستگردی مراحل تولید را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند که مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند به چگونگی شکل‌گیری، ویژگی‌های سبکی، مکتب و تأثیرگذاری سبک بزرگ اصفهان بر معماری، شعر، ادبیات، فلسفه و تزئینات پرداخته شود. مستند "مکتبی ملقب به اصفهان" به تهیه‌کنندگی رسول هنرمند در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای دیده می‌شود.
 
- مستند "گرمابه‌های عهد عتیق" در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی بهمن داوری و تهیه‌کنندگی مهدی سرتاج تهیه شده است. این مستند تمام حمام‌های قدیمی استان اصفهان را به تصویر کشیده است. سیدحمیدرضا ملکوتی تصوبردار این پروژه است. 
 
- انیمیشن "من و دوستم" در 13 قسمت هفت دقیقه‌ای به سفارش سیمای مرکز اصفهان مراحل تولید را سپری می‌کند.  در این انیمیشن سعی شده ارزش‌های اخلاقی و غیر اخلاقی همچون دروغ‌گویی، حسادت و ... به کودکان آموزش داده شود. داستان "من و دوستم" درباره علی است که یک کیف فانتزی دارد.
 
عوامل این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: مهدی نصری، انیماتور: مهدی و مجتبی نصری و نویسندگان: اعظم براتی و سمیرا شهربافت. 
کد مطلب 1190668

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