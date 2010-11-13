به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند که مراحل تصویربرداری را سپری میکند به چگونگی شکلگیری، ویژگیهای سبکی، مکتب و تأثیرگذاری سبک بزرگ اصفهان بر معماری، شعر، ادبیات، فلسفه و تزئینات پرداخته شود. مستند "مکتبی ملقب به اصفهان" به تهیهکنندگی رسول هنرمند در 13 قسمت 30 دقیقهای دیده میشود.
- مستند "گرمابههای عهد عتیق" در هفت قسمت 30 دقیقهای به کارگردانی بهمن داوری و تهیهکنندگی مهدی سرتاج تهیه شده است. این مستند تمام حمامهای قدیمی استان اصفهان را به تصویر کشیده است. سیدحمیدرضا ملکوتی تصوبردار این پروژه است.
- انیمیشن "من و دوستم" در 13 قسمت هفت دقیقهای به سفارش سیمای مرکز اصفهان مراحل تولید را سپری میکند. در این انیمیشن سعی شده ارزشهای اخلاقی و غیر اخلاقی همچون دروغگویی، حسادت و ... به کودکان آموزش داده شود. داستان "من و دوستم" درباره علی است که یک کیف فانتزی دارد.
عوامل این پروژه عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: مهدی نصری، انیماتور: مهدی و مجتبی نصری و نویسندگان: اعظم براتی و سمیرا شهربافت.
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