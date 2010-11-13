کشف قدیمی ترین بچه دایناسورهای جهان در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، تخم های دایناسوری که در جنوب آفریقا یافته شده و به گونه ای از دایناسورها به نام "ماسوس پوندیلس" تعلق دارد، حاوی جنین هایی است که با گذشت سالهای طولانی به خوبی حفظ شده اند. این گونه دایناسوری در واقع خانواده و جد دایناسورهای گردن بلند "برونتوساروس" به شمار می رود.

به گفته دانشمندان این تحقیقات پنجره ای هیجان انگیز را به سوی تاریخ اولیه تکامل دایناسورها باز کرده است. دانشمندان از جنین های کشف شده برای بازسازی ظاهر بچه دایناسورها زمانی که بر روی زمین زندگی می کرده اند، استفاده کردند.

محققان در حین مطالعه بر روی این نمونه ها که در اصل در سال 1976 در آفریقای جنوبی کشف شده، دریافتند این نمونه قدیمی ترین نمونه جنینی است که تا به حال از دایناسورها و هر گونه مهره دار دیگری بر روی زمین کشف شده است.

طی مطالعه بر روی اسکلت به جا مانده از این بچه دایناسورهای 20 سانتیمتری، محققان اعلام کردند جنین ها در حال شکستن پوسته تخمها بوده اند اما هرگز موفق به انجام این کار نشده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، مطالعات نشان می دهند این جنین ها نسبت به نمونه بالغ ظاهری کاملا متفاوت دارند، پس از بیرون آمدن از تخم بر خلاف نمونه های بالغ بر روی چهار پای خود راه می روند و از نظر قدی نیز با دایناسورهای بالغ 5 متری تفاوت زیادی دارند.