مدیریت شهری در نخستین تجربه استفاده از دوچرخه موفق بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران گفت: تهران امروز بیش از هر زمان دیگر به مدیریت واحد شهری نیاز دارد تا بتواند از همه امکانات برای روان سازی ترافیک و تسهیل سفرهای درون شهری استفاده کند.

وی به طرح استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه درون شهری اشاره کرد و افزود: معتقدم منطقه 8 در اجرای این طرح موفق بوده است که هم اکنون در سایر مناطق نیز اجرا می شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته لازم است که تدابیر و امکانات بیشتری در جهت اجرای این طرح اندیشیده شود تا شهروندان بیش از پیش علاقمند به استفاده از دوچرخه شوند.

طلایی به همجواری ایستگاههای دوچرخه با مناطق مسکونی اشاره کرد و افزود: هرچقدر این فاصله کمتر باشد قطعا مردم بیشتر ترغیب می شوند که از دوچرخه در سفرهای کوتاه شهری استفاده کنند.

وی همچنین خواستار ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه و به ویژه شهرهای بزرگ شد و گفت: استفاده از این وسیله نقلیه که هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد علاوه بر اینکه موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا می شود نوعی ورزش نیز به حساب می آید.

طلایی افزود: مدیریت شهری برای اینکه این وسیله پاک را در سفرهای روزانه شهروندان وارد کند با مشکلات و موانعی مواجه است که می بایست نسبت به حل آنها تلاش کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: استفاده از دوچرخه در برخی از معابر شهری امکان پذیر نیست. بنابراین لازم است که مسیرهای ویژه و جداگانه ای برای دوچرخه ها تعیین شود تا ایمنی شهروندان به هنگام دوچرخه سواری تامین شود.