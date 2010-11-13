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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

طلایی:

مدیریت شهری در نخستین تجربه استفاده از دوچرخه موفق بوده است

مدیریت شهری در نخستین تجربه استفاده از دوچرخه موفق بوده است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، نخستین تجربه مدیریت شهری در اجرای طرح استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه درون شهری که از منطقه 8 آغاز شد را موفق ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران گفت: تهران امروز بیش از هر زمان دیگر به مدیریت واحد شهری نیاز دارد تا بتواند از همه امکانات برای روان سازی ترافیک و تسهیل سفرهای درون شهری استفاده کند.

وی به طرح استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه درون شهری اشاره کرد و افزود: معتقدم منطقه 8 در اجرای این طرح موفق بوده است که هم اکنون در سایر مناطق نیز اجرا می شود.
 
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته لازم است که تدابیر و امکانات بیشتری در جهت اجرای این طرح اندیشیده شود تا شهروندان بیش از پیش علاقمند به استفاده از دوچرخه شوند.
 
طلایی به همجواری ایستگاههای دوچرخه با مناطق مسکونی اشاره کرد و افزود: هرچقدر این فاصله کمتر باشد قطعا مردم بیشتر ترغیب می شوند که از دوچرخه در سفرهای کوتاه شهری استفاده کنند.
 
وی همچنین خواستار ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه و به ویژه شهرهای بزرگ شد و گفت: استفاده از این وسیله نقلیه که هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد علاوه بر اینکه موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا می شود نوعی ورزش نیز به حساب می آید.
 
طلایی افزود: مدیریت شهری برای اینکه این وسیله پاک را در سفرهای روزانه شهروندان وارد کند با مشکلات و موانعی مواجه است که می بایست نسبت به حل آنها تلاش کند.
 
عضو شورای شهر تهران گفت: استفاده از دوچرخه در برخی از معابر شهری امکان پذیر نیست. بنابراین لازم است که مسیرهای ویژه و جداگانه ای برای دوچرخه ها تعیین شود تا ایمنی شهروندان به هنگام دوچرخه سواری تامین شود.
کد مطلب 1190676

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