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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

صفرزاده خبر داد:

ورود 70 دستگاه "ون" به ناوگان حمل و نقل شهرکرد

ورود 70 دستگاه "ون" به ناوگان حمل و نقل شهرکرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تاکسیرانی شهرکرد از ورود 70 دستگاه خودروی ون به ناوگان حمل و نقل شهری این شهرستان تا پایان امسال‌ خبر داد.

بهمن صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از افزودن بیش از 70 دستگاه خودروی ون به سیستم تاکسیرانی شهرکرد خبرداد و گفت: خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان از اولویتهای اساسی سازمان تاکسیرانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح نخستین تاکسی بی سیم در این استان اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی شهرکرد در راستای ارائه تسهیلات مطلوب‌تر به شهروندان راه‌اندازی بیش از 60 دستگاه تاکسی بی سیم را در سال‌ جاری عملیاتی و اجرایی کرده است.

صفرزاده با بیان اینکه به منظور گسترش این طرح در شهرستانهای استان باید مسئولان همکاری لازم را با بخش خصوصی داشته باشند، تصریح کرد: افزایش سیستم بی‌سیم تا بیش از 300 دستگاه در صورت نیاز متقاضیان تا اواخر سال‌جاری به خطوط حمل و نقل سازمان تاکسیرانی افزوده خواهد شد.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرکرد نصب و راه اندازی سیستم تاکسی متر را بر روی تاکسیهای بی‌سیم از جمله شاخصهای عمده این تاکسیها نسبت به سایر تاکسیهای درون شهری سازمان عنوان کرد و افزود: بر همین اساس ارائه فاکتور هزینه جابه‌جایی مسافران و برخورداری از قیمت مقطوع و مناسب از جمله مزیتهای این تاکسی‌ها به شمار می‌رود.

صفرزاده بیان داشت: راه اندازی و ایجاد دو واحد پارک سوار سر پوشیده در ترمینال آزادی و ترمینال سامان از دیگر برنامه‌های در دست اجرای این سازمان در سال جاری خواهد بود.

وی از افتتاح دو پایگاه CNG توسط سازمان تاکسیرانی شهرکرد با تعامل و همکاری شرکت نفت و شهرداری شهرکرد خبر داد و افزود: بر همین اساس افتتاح دو پایگاه CNG در کمربندی جنوب شهر و بلوار رهبر از جمله دیگر اقدامات این سازمان در سال‌جاری به شمار می‌رود.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرکرد فعالیت و عملکرد سازمان تاکسیرانی را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر همین اساس سرویس‌دهی مطلوب و جلب رضایتمندی مسافران از مهمترین رویکردهای اساسی این سازمان به شمار می‌رود.

صفرزاده مشاوره در خصوص رفتارهای سفر شهری را مهمترین وظایف این سازمان برشمرد و افزود: همچنین ساماندهی، مدیریت و نظارت بر تمام امور مرتبط با سفرهای درون شهری به نحوی که شهروند در کوتاهترین زمان ممکن از مبدا به مقصد برسد، از دیگر اهداف شکل گیری این سازمان است.

کد مطلب 1190677

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