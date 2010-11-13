ورود 70 دستگاه "ون" به ناوگان حمل و نقل شهرکرد

بهمن صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از افزودن بیش از 70 دستگاه خودروی ون به سیستم تاکسیرانی شهرکرد خبرداد و گفت: خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان از اولویتهای اساسی سازمان تاکسیرانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح نخستین تاکسی بی سیم در این استان اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی شهرکرد در راستای ارائه تسهیلات مطلوب‌تر به شهروندان راه‌اندازی بیش از 60 دستگاه تاکسی بی سیم را در سال‌ جاری عملیاتی و اجرایی کرده است.

صفرزاده با بیان اینکه به منظور گسترش این طرح در شهرستانهای استان باید مسئولان همکاری لازم را با بخش خصوصی داشته باشند، تصریح کرد: افزایش سیستم بی‌سیم تا بیش از 300 دستگاه در صورت نیاز متقاضیان تا اواخر سال‌جاری به خطوط حمل و نقل سازمان تاکسیرانی افزوده خواهد شد.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرکرد نصب و راه اندازی سیستم تاکسی متر را بر روی تاکسیهای بی‌سیم از جمله شاخصهای عمده این تاکسیها نسبت به سایر تاکسیهای درون شهری سازمان عنوان کرد و افزود: بر همین اساس ارائه فاکتور هزینه جابه‌جایی مسافران و برخورداری از قیمت مقطوع و مناسب از جمله مزیتهای این تاکسی‌ها به شمار می‌رود.

صفرزاده بیان داشت: راه اندازی و ایجاد دو واحد پارک سوار سر پوشیده در ترمینال آزادی و ترمینال سامان از دیگر برنامه‌های در دست اجرای این سازمان در سال جاری خواهد بود.

وی از افتتاح دو پایگاه CNG توسط سازمان تاکسیرانی شهرکرد با تعامل و همکاری شرکت نفت و شهرداری شهرکرد خبر داد و افزود: بر همین اساس افتتاح دو پایگاه CNG در کمربندی جنوب شهر و بلوار رهبر از جمله دیگر اقدامات این سازمان در سال‌جاری به شمار می‌رود.

مدیر عامل تاکسیرانی شهرکرد فعالیت و عملکرد سازمان تاکسیرانی را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر همین اساس سرویس‌دهی مطلوب و جلب رضایتمندی مسافران از مهمترین رویکردهای اساسی این سازمان به شمار می‌رود.

صفرزاده مشاوره در خصوص رفتارهای سفر شهری را مهمترین وظایف این سازمان برشمرد و افزود: همچنین ساماندهی، مدیریت و نظارت بر تمام امور مرتبط با سفرهای درون شهری به نحوی که شهروند در کوتاهترین زمان ممکن از مبدا به مقصد برسد، از دیگر اهداف شکل گیری این سازمان است.