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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

نوذری:

شهرستان باشت در توسعه جنوب کشور نقش مهمی دارد

شهرستان باشت در توسعه جنوب کشور نقش مهمی دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: شهرستان باشت می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی جنوب کشور ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح شهرستان تازه تاسیس باشت با حضر وزیر کشور، افزود: این منطقه دارای استعدادها و پتانسیلهای فراوانی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و نفت و گاز است که با بالفعل کردن آنها می توان زمینه رشد و پیشرفت این شهرستان را مهیا کرد.

نوذری با بیان اینکه روزانه 750 هزار بشکه نفت از منطقه گچساران و باشت تولید و به خارج صادر می شود، اظهار داشت: نزدیکی شهرستان باشت و شهرستان گچساران به بنادر جنوبی می تواند چشم انداز مهمی را در توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد رقم زند.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر ایجاد هرچه سریعتر زیرساختهای مختلف به خصوص در بخش ترابری و حمل و نقل در این شهرستان تاکید کرد و گفت: مردم نیز باید به مسئولان استان و شهرستان برای توسعه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی این شهرستان تازه تاسیس کمک کنند.

کد مطلب 1190678

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