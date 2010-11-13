توانمندی مهندسان ایرانی در اجرای امور عمرانی بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کین ایچی کومانو صبح شنبه در دیدار با استاندار همدان افزود: در بیشترکشورهای منطقه، امور عمرانی توسط نیروهای خارجی صورت می گیرد اما در ایران از توان مهندسان ایرانی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه حضور در همدان برای آشنایی با توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری در این استان است، افزود: توسعه روابط ژاپن با همدان نیز از اهداف سفر به این شهر بوده است.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه این دیدار موجب گسترش ارتباط کشور ژاپن در اقصی نقاط ایران به خصوص همدان باشد، اظهار داشت: چشم انداز امنیت انسانی و آداب معاشرت در ایران منحصر به فرد است و تبادل مناسبات با شما برای ما از ارزش بسیاری برخوردار است.

استاندار همدان نیز با اشاره به اینکه همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن مطرح است، گفت: استان همدان با تمام ظرفیت خود به سوی تعالی و پیشرفت در حرکت است.

کرم رضا پیریایی افزود: استان همدان از هر حیث برای گسترش همکاری های اقتصادی و توسعه فعالیت های تجاری و تولیدی آمادگی دارد.

وی گفت: پیوستن همدان به شبکه ریلی کشور از دو سو امکان دسترسی به پایتخت را آسان کرده که این موضوع در افزایش ضریب آمادگی همدان نقش مهمی ایفا می کند.

استاندار همدان موقعیت جغرافیایی همدان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: همدان گذرگاه ارتباط شرق به غرب ایران است و این امکان برای استان همدان یک فرصت قلمداد می شود.