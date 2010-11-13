حضور گاز مازندران در لیگ برتر کشتی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدیان صبح شنبه در جلسه هیئت مدیره این باشگاه افزود: مراد محمدی به عنوان سرمربی و اسماعیل دنگسرکی به عنوان مدیرفنی ، تیم کشتی گاز را همراهی خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا کنون حضور کشتی گیرانی چون رضا یزدانی، مهدی تقوی، مسعود اسماعیل پور،عباس دباغی، اصغر بذری ، نجاتیان، شمس، یوسفی و طهان در تیم قطعی شده و مذاکره با سایر کشتی گیران نیز در حال انجام است.

مجدیان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش کادر فنی و کشتی گیران گاز همچنین حمایت مسئولان استانی نتایج خوبی را برای مردم شریف استان به ارمغان بیاوریم.