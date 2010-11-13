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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

با آمدن مراد محمدی؛

حضور گاز مازندران در لیگ برتر کشتی قطعی شد

حضور گاز مازندران در لیگ برتر کشتی قطعی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گاز مازندران از حضور قطعی تیم کشتی این باشگاه در لیگ برتر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدیان صبح شنبه در جلسه هیئت مدیره این باشگاه افزود: مراد محمدی به عنوان سرمربی و اسماعیل دنگسرکی به عنوان مدیرفنی ، تیم کشتی گاز را همراهی خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا کنون حضور کشتی گیرانی چون رضا یزدانی، مهدی تقوی، مسعود اسماعیل پور،عباس دباغی، اصغر بذری ،  نجاتیان، شمس، یوسفی و طهان در تیم قطعی شده و مذاکره با سایر کشتی گیران نیز در حال انجام است.
 
مجدیان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش کادر فنی و کشتی گیران گاز همچنین حمایت مسئولان استانی نتایج خوبی را برای مردم شریف استان به ارمغان بیاوریم. 
کد مطلب 1190684

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