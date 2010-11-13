سالگرد درگذشت مصطفی مهدی زاده در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت اولین سال درگذشت مهدی زاده با حضور معاونت حقوقی شوراء و امور مجلس شهرداری تهران روز دوشنبه، 24 آبان ساعت 18:00 تا 20:00 در تالار بتهون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

مهدی زاده در سال ۱۳۲۸ در مشهد متولد شد. با پایان یافتن دوران متوسطه در کلاس‌های غلامرضا موسوی شرکت کرد که از سال ۱۳۴۷ کلاس‌های انجمن خوشنویسان ایران در مشهد را اداره می‌کرد.

وی در سال ۱۳۴۸ با شرکت در کلاس‌های امیرحسین میرخانی، توانست دوره خوش‌نویسی را با موفقیت سپری کند و در دو سال پس از آنهم دوره‌های عالی و ممتاز را در دو دوره یک ماه و نیمه با موفقیت پشت سر گذاشت.

مهدی‌زاده از سال ۱۳۵۸ که انجمن خوشنویسان به شکل شورایی اداره شد، عضویت و سرپرستی شورا را تا سال ۱۳۷۰ عهده دار بود. پس از آن یعنی سال ۱۳۷۳ که به تهران آمد، عضو شورای عالی و مدرس انجمن خوشنویسان ایران شد و تا اواخر عمرش نیز این همکاری در حالی ادامه داشت که سرپرستی انجمن خوشنویسان ایران واقع در شمیرانات را که بزرگترین شعبه این انجمن در سراسر کشور است، عهده دار بود. وی در 25 آبان سال 88 درگذشت.