به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کارشناسان اظهار داشتند که نقاشیهای یعقوب نبی و فرزندانش پس از فروش می تواند بودجه این کلیسا را تا مدتها تأمین کند.

اعضای کمیسیون این کیسا که مدیریت دارایی های کلیسای انگلیکن انگلستان را برعهده دارند اظهار داشتند که درحال بررسی جایگزین کردن 12 نقاشی که در قصر آکلند آویخته شده با نسخه های کپی اما با کیفیت آنها هستند.

این درحالی است که پیشنهاد فروش این نقاشیها مومنان دورهام را که این این نقاشی ها را بخشی از میراث کلیسا تلقی می کنند نگران کرده است. این نقاشی ها تا کنون عامل جذب گردشگران به این قلعه بوده است. قلعه آکلند طی 800 سال گذشته محل اقامت اسقف دورهام بوده است.

تونی بالدری از نمایندگان پارلمانی بریتانیا و از اعضای کمیسیون داراییهای کلیسا از پیشنهاد فروش دفاع کرد و گفت: ما تصمیم دشواری اتخاذ کردیم. این کمیسیون برای حمایت از امور کلیسا در سراسر کشور فعالیت می کند، کار ما حافظ آثار هنری بزرگ نیست.

گفته شده است که فروش این نقاشی ها می تواند هزینه های 10 منطقه کشیشی را تأمین کند.

سخنگوی منطقه اسقفی دورهام اظهار داشت که ساکنان محلی از گزارش فروش ابزار نگرانی کردند، چرا که این نقاشی ها برای مردم این منطقه معنای بسیاری دارد.

فرانسیسکو زورباران در سال 1598 متولد شد و در طول دوران طلایی نقاشی در اسپانیا فعال بود و به علت آثار دینی خود به شهرت یافت.

نقاشیهای یعقوب نبی و 12 فرزندش از سوی اسقف دورهام در سال 1754 به مبلغ 124 پوند خریداری شد. هرکدام از این نقاشی ها روی یک دیوار 5/2 متری آویخته شده اند.

در این میان یک سخنگوی کمیسیون کلیسای انگلستان اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره فروش نقاشی ها اتخاذ نشده است.