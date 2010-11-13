تشکیل ستاد ساماندهی اموال دولتی منقول و غیرمنقول در تهران

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول سازمانهای دولتی استان تهران خبر داد و افزود: این ستاد متشکل از هشت کارشناس و مسئول تمامی گزارشها و استعلامات اموال گزارش شده از سوی سازمانهای دولتی را کنترل می کنند.

وی افزود: بانک اطلاعاتی اموال منقول و غیرمنقول سازمانهای دولتی استان تهران باید تا بهمن ماه سال جاری تکمیل شود لذا به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ شده است هر چه سریعتر اموال خود را به استانداری تهران اعلام کنند.

معاون استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که اگر سازمانی به عمد اموال غیر منقول خود را اعلام نکند چه برخوردی با آن می شود گفت: آن اموال به نفع مردم ضبط می شود.

ترکی اظهار داشت: پس از اتمام لیست تمامی اموال منقول و غیر منقول سازمانهای دولتی استان تهران، اموال مازاد نیاز که موجب استهلاک و هزینه های اضافی می شود به مناقصه گذاشته شده و پول آن به خزانه دولت واریز می شود.

معاون استاندار تهران افزود: بسیاری از سازمانهای دولتی چندین ساختمان و زمین دارند که از استفاده صحیح نشده و این موجب هزینه های اضافی برای نگهداری از این ساختمانها شده است.