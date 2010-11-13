به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، در این گردهمایی حجت‌الاسلام عطاران با اشاره به در پیش بودن ایام تشریق گفت: روحانیون کاروان باید در این ایام با برخورد صمیمی‌تر و ابراز محبت و عاطفه به زائران استرس و نگرانی موجود زائران را کاهش داده و با آنها همراهی بیشتر داشته باشند تا شرایط سخت این ایام برای زائران آسان و قابل تحمل شود.

وی از روحانیون کاروانها خواست از انجام اعمال خود به تنهایی خودداری کرده و پا به پای زائران باشند و از وجود معین و معینه‌ها در انجام کارها بهره بیشتری به عمل آورند. همچنین با برگزاری مسابقات فرهنگی بین زائران، نشاط و شور بیشتری را در کاروانها به وجود آورند و از جوانان در کمک و یاری رساندن به پیرمردها و پیرزنها کمک بگیرند.

عطاران بر حضور روحانیون، معین و معینه‌های کاروان اهل سنت در مراسم برائت از مشرکان تأکید کرد.

در ادامه مراسم مولوی اسحاق مدنی نیز بر کمک جوانترها به زائران سالمند تأکید کرد و گفت: روحانیون از فرصتی که در حج برایشان پیش آمده است باید درست و به نحو احسن بهره برده و از خدمت به زائران از هیچ کوششی دریغ نکنند.

در پایان این گردهمایی از خدمات و زحمات معین، معینه‌ها و روحانیون اهل سنت در سال جاری تقدیر شد.