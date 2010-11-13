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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

در مکه مکرمه /

گردهمایی "روحانیون،معین‌ها و معینه‌ها" اهل سنت برگزار شد

گردهمایی "روحانیون،معین‌ها و معینه‌ها" اهل سنت برگزار شد

گردهمایی معین‌ها، معینه‌ها و روحانیون اهل سنت صبح امروز شنبه 22 آبان در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، در این گردهمایی  حجت‌الاسلام عطاران با اشاره به در پیش بودن ایام تشریق گفت: روحانیون کاروان باید در این ایام با برخورد صمیمی‌تر و ابراز محبت و عاطفه به زائران استرس و نگرانی موجود زائران را کاهش داده و با آنها همراهی بیشتر داشته باشند تا شرایط سخت  این ایام برای زائران  آسان و قابل تحمل شود.

وی از روحانیون کاروانها خواست از انجام اعمال خود به تنهایی خودداری کرده و پا به پای زائران باشند و از وجود معین و معینه‌ها در انجام کارها بهره بیشتری به عمل آورند. همچنین با برگزاری مسابقات فرهنگی بین زائران، نشاط و شور بیشتری را در کاروانها به وجود آورند و از جوانان در کمک و یاری رساندن به پیرمردها و پیرزنها کمک بگیرند.

عطاران بر حضور روحانیون، معین و معینه‌های کاروان اهل سنت در مراسم برائت از مشرکان تأکید کرد.

در ادامه مراسم مولوی اسحاق مدنی نیز بر کمک جوانترها به زائران سالمند تأکید کرد و گفت: روحانیون از فرصتی که در حج برایشان پیش آمده است باید درست و به نحو احسن بهره برده و از خدمت به زائران از هیچ کوششی دریغ نکنند.

در پایان این گردهمایی از خدمات و زحمات معین، معینه‌ها و روحانیون اهل سنت در سال جاری تقدیر شد.

کد مطلب 1190691

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