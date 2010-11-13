به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی با بیان این که سربلندی نام ایران به برکت خون شهدا و جانفشانی مردم عزیزمان در طول تاریخ صورت گرفته است، تصریح کرد: درطول تاریخ پر شکوه مبارزات مردم ایران هر گاه کشوری به تمامیت ارضی کشورمان دست درازی می کرد، پاسخ سخت و کوبنده ای دریافت می کرد که نمود و عینیت آن را می توان در دفاع 8 ساله مردم عزیز ایران دید که برای حفظ کشور و نظام مقدس اسلامی خون خود را تقدیم استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز می کردند و یادگار گرانمایه ای را برای نسل های بعدی به ارمغان آوردند.

رئیس کمیته ملی المپیک ایران با تاکید بر پی گیری دقیق موضوع درج نام خلیج مجعول ع ر ب ی در مراسم افتتاحیه گفت: کمیته ملی المپیک ایران با توجه به اصول کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب و مواضع دقیق و انقلابی رئیس جمهوری این موضوع را تا حصول نتیجه پی گیری می کند. ضمن این که در جلسه مشترکی که با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس ، دبیر و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و سفیر ایران در پکن برگزار شد، مقرر گردید که مسوولان سیاست خارجی نیز این موضوع را از کانال مرتبط با خود پی گیری کنند.

علی آبادی با اشاره به غیرت و تعصب ورزشکاران کشورمان در مواجهه با بی حرمتی به نام ایران در میادین ورزشی تاکید کرد: البته مدال آوری ورزشکاران کشورمان در مسابقات آسیایی پاسخ کوبنده ای به کسانی است که با اقدامات مذبوحانه خود تاریخ کهن و پرافتخار ایران را تحریف می کنند.