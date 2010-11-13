سومین مدال کاروان ایران به دست آمد/ محمدرضا رودکی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رودکی امروز صبح "سوگارجارگال بولدپورف" از مغولستان را شکست داد و سپس در مصاف با "کیم سو وان" از کره جنوبی بازنده تاتامی را ترک کرد. وی در جدول بازنده ها ابتدا به مصاف "یوری آراکوتسکی" از قزاقستان رفت و با ضربه فنی به برتری دست یافت.

رودکی که در زون بعلاوه 100 کیلوگرم مبارزه می کرد، برای کسب مدال برنز "یرزان شِنی کوف" از قرقیزستان را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. در این وزن کیم سووان از کره جنوبی به مقام قهرمانی و مدال طلا دست یافت. عبدل تانگریف به مدال نقره دست یافت و دایلی کامی کاوا از ژاپن به طور مشترک با رودکی سوم شد.

همچنین جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم با یک پیروزی و دو شکست هفتم شد. در ادامه رقابتهای جودو فردا یکشنبه محمد جمالی و حسین قمی به مصاف رقبای خود می روند.

این سومین مدال کاروان ورزشی ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی بود. قبل از این کاروان ایران به یک مدال نقره در تیراندازی بانوان و مدال برنز احسان پیغمبری در ووشو دست پیدا کرده بود.