کشف یک ترک خوردگی جدید در مخزن سوخت شاتل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان ناسا در مرکز فضایی کندی در فلوریدا در واپسین روزهای هفته گذشته خبر از کشف دو ترک خوردگی 9 اینچی (23 سانتیمتری) در مخزن سوخت دادند.

این مهندسان در شرایطی که مشغول تعمیر این دو ترک خوردگی بودند یک شکاف کوچک دیگر نیز در پوسته آلومینیومی لبه خارجی این مخزن یافتند. این شکاف جدید روز جمعه کشف شد.

پرواز آینده دیسکاوری آخرین پرواز این فضاپیما در ماموریت فضایی شاتلهای ناسا است.

این شاتل در ابتدا قرار بود اول نوامبر پرتاب شود که به دلایل نقص فنی، بدی آب و هوا، احتمال نشت گاز هیدروژن و شکافهایی در لایه های اسفنجی و فلزی مخزن سوخت تا 5 نوامبر به تاخیر افتاد در عملیات کنترل روز 5 نوامبر نشت گاز و دو شکاف جدید کشف شد که پرتاب تا 30 نوامبر به تاخیر افتاد.

به گفته سخنگوی ناسا، این شکاف جدید در حدود 3 اینچ (6/7 سانتیمتر) است که در طرف چپ ترک اصلی واقع شده است.

براساس گزارش اسپیس نیوز، تکنسینهای ناسا به زودی تاریخ جدید پرتاب شاتل را اعلام می کنند.