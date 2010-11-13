تخلف وزیر ارتباطات در تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل پست بانک ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز شنبه مجلس در جمع خبرنگاران از تخلف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه تعیین هیئت مدیره جدید برای پست بانک ایران خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص واگذاری پست بانک عمل کرده است، افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کلیه بانک های کشور به استثنای بانک مرکزی، بانکهای ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه کارگران، سپه، مسکن و شاید دو بانک دیگر که اسامی آنان اکنون به خاطر نمی آورم، مابقی بانک ها باید واگذار و تبدیل به بانک خصوصی شوند.

ترابی تاکید کرد: از جمله بانک هایی که باید واگذار شود بانک ملت، صادرات، تجارت و پست بانک است.

وی ادامه داد: به موجب جزء (ه) بند 8 قانون بودجه سال 89، از زمانی که شرکت های دولتی و بانک ها توسط هیئت واگذاری در فهرست شرکت های و بانک های مشمول واگذاری قرار می گیرند، بر اساس ماده 18 قانون اجرای سیاست های اصل 44، اداره این شرکت ها یا بانک ها به عهده وزیر اقتصاد و امور دارایی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این اساس وزیر اقتصاد و دارایی اسامی بانک ها یا شرکت های واگذار شده را از سهامی عام تغییر داده و اقدامات لازم برای واگذاری به عنوان رئیس مجمع از سوی وزیر اقتصاد انجام می شود.

نماینده مردم گرمسار گفت : با توجه به اینکه شرکت پست بانک در ردیف 21 جدول شماره 2 بنگاه های قابل واگذاری درج شده است و در سال جاری باید 75 درصد سهام آن واگذار شود ، متاسفانه وزیر ارتباطات بدون توجه به قانون بودجه سال 89 و ماده 18 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی عمل کرده است.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات که اکنون بر اساس قانون هیچ اختیاری در واگذاری و یا دخالت در امور پست بانک را ندارد بر خلاف قانون اقدام به انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پست بانک نموده که این اقدام خلاف قانون است.

ترابی تاکید کرد: پست بانک ایران اکنون در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و تا کنون 5 درصد این بانک واگذار شده است.

وی ادامه داد: اکنون وزیر ارتباطات اقدام به تغییر هیئت مدیره پست بانک ایران نموده در حالیکه باید این کار با مجوز وزیر اقتصاد انجام می شد .