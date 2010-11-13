نصب 100 دوربین نظارت تصویری در تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز افزود: در حال حاضر شهر تهران تحت پوشش 550 دوربین نظارت تصویری است که بر اساس برنامه پنج ساله باید تعداد دوربینهای نظارت تصویری به یک هزار و 400 دستگاه برسد تا به پوشش مناسبی برسیم و بتوانیم به خوبی کل شهر را نظارت کنیم.

وی ادامه داد: به کارگیری سیستمهای هوشمند در مدیریت ترافیک علاوه بر فراهم کردن زمینه لازم برای استفاده بهینه از ظرفیتها، سبب ارتقای سطح اطلاع رسانی و ایمنی در ترافیک می شود.

بهروز گفت: در مدیریت ترافیک شهر تهران نیز به کارگیری سیستمهای هوشمند مانند دوربینهای ثبت تخلفات، دوربینهای نظارت تصویری، تابلوهای چند منظوره اطلاع رسانی، سرعت سنجها و چراغهای راهنمایی هوشمند بسیار تاثیر گذار بوده اند، اگر چه به دلیل افزایش روز به روز ترافیک، تاثیر گذاری و نقش این سیستمها در تسهیل ترددها برای مردم ملموس نیست اما اگر از سیستمهای هوشمند استفاده نمی شد اکنون ترافیک تهران 30 تا 35 سنگین تر بود.



