"تدریس قرآن کریم در روسیه" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش مسلمانانی از روسیه، مراکش، کویت، مصر، قرقیزستان و اوکراین شرکت و معاون دبیرکل هیئت جهانی حفظ قرآن کریم دکتر انس احمد کرزون، رئیس دپارتمان آموزش آیسیسکو یوسف فل محمد ابو دکا و همچنین رئیس سازمان علوم اسلامی کویت حماد السینان و سایرین نیز حضور داشتند.

رئیس اداره بین الملل شورای مفتیان روسیه روشن حضرت عباسوف گفت: مراکز جدیدی برای تربیت حافظان قرآن کریم در روسیه افتتاح می شوند . اولین مراکز در تاتارستان، چچن و داغستان افتتاح شده اند و به حمد الهی این تلاشها حاکی از آن هستند که میراث اصلی مسلمانان یعنی قرآن در قلوب ما حفظ شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. امیدوار هستیم افتتاح چنین مراکزی را در آینده نزدیک در مسکو و سایر مناطق کشور نیز شاهد باشیم.

علاوه بر این، روشن عباسوف از 11 مسابقه بین المللی قرائت قرآن که 24 سپتامبر سال 2010 در مسکو برگزار شد سخن گفت و تصویر بخش هایی از آن که حاکی از موفقیت در اجرای مسابقات بوده است، برای حضار به نمایش درآمد.

وی پیشنهاداتی نیز در خصوص سازماندهی گزینش شرکت کنندگان در رقابت های بین المللی از طریق برگزاری مسابقات منطقه ای و کشوری ارائه کرد.

عباسوف معتقد است، چنانچه تمام مناطق روسیه هرساله به برگزاری این قبیل مسابقات بپردازند، ضمن ایجاد انگیزه در حافظان و قاریان قرآن مجید برای بالابردن توانایی های آنها و دعوت بیشتر مسلمانان به فراگیری قرآن، سازماندهی مذکور نیز با موفقیت همراه خواهد بود.