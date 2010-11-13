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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

شناسایی شش هزار خانواده نیازمند ایلامی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی

شناسایی شش هزار خانواده نیازمند ایلامی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از شناسایی شش هزار خانوار نیازمند این استان جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی خبر داد.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این خانوارها در جریان اجرای طرح استعداد سنجی این نهاد از مددجویان برای خودکفایی و اجرای طرحهای خوداشتغالی شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ماموریت های این نهاد اجرای طرحهای اشتغالزایی به منظور استقلال مالی مددجویان در راستای خودکفایی این افراد است.

وی اضافه کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان 200 میلیارد ریال برای ایجاد و اجرای طرحهای اشتغالزایی مددجویان این نهاد پیش بینی شده است.

ابراهیمی گفت: امسال 72 میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان زیر پوشش این نهاد اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این اعتبار برای اجرای طرحهای اشتغالزایی در زمینه های صنعتی، کشاورزی، کسب و کار، خرید خودرو، صنایع دستی، قالی بافی و ... به مددجویان پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود با این اعتبار برای هزار و 500 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد ایجاد شغل شود.

100 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام هستند.

کد مطلب 1190703

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