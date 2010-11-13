شناسایی شش هزار خانواده نیازمند ایلامی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این خانوارها در جریان اجرای طرح استعداد سنجی این نهاد از مددجویان برای خودکفایی و اجرای طرحهای خوداشتغالی شناسایی شده اند .

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ماموریت های این نهاد اجرای طرحهای اشتغالزایی به منظور استقلال مالی مددجویان در راستای خودکفایی این افراد است .

وی اضافه کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان 200 میلیارد ریال برای ایجاد و اجرای طرحهای اشتغالزایی مددجویان این نهاد پیش بینی شده است .

ابراهیمی گفت: امسال 72 میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان زیر پوشش این نهاد اختصاص یافته است .

وی بیان کرد: این اعتبار برای اجرای طرحهای اشتغالزایی در زمینه های صنعتی، کشاورزی، کسب و کار، خرید خودرو، صنایع دستی، قالی بافی و ... به مددجویان پرداخت می شود .

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود با این اعتبار برای هزار و 500 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد ایجاد شغل شود .