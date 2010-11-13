266بنگاه تاثیر پذیر طرح هدفمند کردن یارانه ها در کرمان وجود دارد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان 226 بنگاه اقتصادی از اجرای طرح تحول اقتصادی تاثیر می پذیرند.

وی گفت: یکی از بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن حمایت از بنگاه های تاثیر پذیر است که به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام شده محصولات این بنگاهها افزایش پیدا می کند که در این راستا خط اعتباری انرژی تعریف شده است و تسهیلات قیمت ارائه می شود.

وی بنگاه تاثیر پذیر را بنگاهی دانست که بیش از سه درصد از قیمت تمام شده محصول تولیدی هزینه انرژی آن باشد و افزود: از این بنگاه ها در خواست می کنیم جهت دریافت تسهیلات به سایت سازمان صنایع و معادن مراجعه و ثبت نام کنند.

عابدی نژاد گفت: بنگاه های تاثیر پذیر پس از ثبت نام قبوض برق، گاز و سوخت مایع سال گذشته خود را به سازمان صنایع و معادن استان کرمان ارائه نمایند که پس از بررسی های لازم بنگاه جهت دریافت تسهیلات به بانک ملی معرفی می شوند.

وی میزان تسهیلات دریافت بنگاه ها را تفاوت قیمت فعلی حامل های انرژی پس از تعدیل نرخها عنوان کرد و افزود: مدت باز پرداخت تسهیلات یک ساله است و نرخ کارمزد آن سه درصد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان از ارائه تسهیلات بانکی جهت اصلاح خطوط مصرف انرژی خبرداد و گفت: در صورتیکه بنگاهی با تکمیل و اصلاح خطوط تولید، مصرف انرژی را کاهش دهد می تواند از تسهیلات نه درصد استفاده نماید.



