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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

50 اثر باستانی در گرگان به نمایش درآمد

50 اثر باستانی در گرگان به نمایش درآمد

گرگان - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت اعیاد قربان و غدیر 50 قلم شی باستانی در قالب نمایشگاهی از ابزار و وسایل روشنایی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجاریه درموزه گرگان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس موزه گرگان پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گرگان افزود: در این نمایشگاه بالغ بر 50 قلم شیء باستانی تاریخی شامل اشیاء مردم شناسی و اشیای مکشوفه ازحفاری های علمی استان گلستان در موزه گرگان به نمایش درآمده است.   

محمد شاهی پودینه افزود: این اشیاء شامل انواع روشنایی های پی سوز سفالینه دوره مفرغ وآهن( 1500 سال قبل ازمیلاد)  و پی سوزهای سفالی دوره اسلامی، ایلخانی و سلجوقی و انواع مشعل های فلزی دوره اسلامی، لمپاها، گردسوزهای دوره اسلامی و قاجاریه است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر ازساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به صورت رایگان مورد بازدید علاقمندان قرار خواهدگرفت.

پودینه تصریح کرد: گروه های دانش آموزی ودانشجویی، مورخان و عکاسان و عموم مردم بازدید کنندگان این موزه را تشکیل می دهند.
 

کد مطلب 1190713

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