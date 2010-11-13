50 اثر باستانی در گرگان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس موزه گرگان پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گرگان افزود: در این نمایشگاه بالغ بر 50 قلم شیء باستانی تاریخی شامل اشیاء مردم شناسی و اشیای مکشوفه ازحفاری های علمی استان گلستان در موزه گرگان به نمایش درآمده است.

محمد شاهی پودینه افزود: این اشیاء شامل انواع روشنایی های پی سوز سفالینه دوره مفرغ وآهن( 1500 سال قبل ازمیلاد) و پی سوزهای سفالی دوره اسلامی، ایلخانی و سلجوقی و انواع مشعل های فلزی دوره اسلامی، لمپاها، گردسوزهای دوره اسلامی و قاجاریه است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر ازساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به صورت رایگان مورد بازدید علاقمندان قرار خواهدگرفت.

پودینه تصریح کرد: گروه های دانش آموزی ودانشجویی، مورخان و عکاسان و عموم مردم بازدید کنندگان این موزه را تشکیل می دهند.

