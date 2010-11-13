بیش از 600 مورد داروی غیر مجاز در کرمان ضبط و معدوم شد

ندا نژاد معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای نظارت بر چرخه تولید دارو و نظارت بر داروخانه های دامپزشکی سطح استان کرمان در 7 ماهه ابتدایی سال جاری این مقدار دارو در سطح داروخانه های استان کرمان جمع آوری شده است که ارزش تقریبی این اقلام حدود 50 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: این داروها به دلیل ایجاد عوارض خطرناکی از جمله انواع سرطان، ناقص الخلقه زایی، آلرژی، مقاومت دارویی و غیره که در بدن دام بروز می نماید از مصرف در جمعیت دامی استان کرمان حذف شده است.

نژاد معصوم افزود: دامداران باید به تاریخ مصرف و مجوز معتبر از مراکز مورد تایید دامپزشکی در روی بسته بندی داروها دقت لازم را انجام دهند.

وی به کنترل بیماری های واگیر دار دامی در کرمان اشاره کرد و گفت: یکی از بیماریهای خطرناک دامی تب برفکی است که به دلیل قاچاق دام احتمال بروز این بیماری بالا است که در این راستا واکسیناسیون دامها در کرمان انجام می شود.



