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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

نژاد معصوم:

بیش از 600 مورد داروی غیر مجاز در کرمان ضبط و معدوم شد

بیش از 600 مورد داروی غیر مجاز در کرمان ضبط و معدوم شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دارو دامپزشکی کرمان از ضبط و معدوم سازی بیش 600 مورد داروی دامپزشکی غیر قابل مصرف در این استان خبر داد.

ندا نژاد معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای نظارت بر چرخه تولید دارو و نظارت بر داروخانه های دامپزشکی سطح استان کرمان در 7 ماهه ابتدایی سال جاری این مقدار دارو در سطح داروخانه های استان کرمان جمع آوری شده است که ارزش تقریبی این اقلام حدود 50 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: این داروها به دلیل ایجاد عوارض خطرناکی از جمله انواع سرطان، ناقص الخلقه زایی، آلرژی، مقاومت دارویی و غیره که در بدن دام بروز می نماید از مصرف در جمعیت دامی استان کرمان حذف شده است.

نژاد معصوم افزود: دامداران باید به تاریخ مصرف و مجوز معتبر از مراکز مورد تایید دامپزشکی در روی بسته بندی داروها دقت لازم را انجام دهند.

وی به کنترل بیماری های واگیر دار دامی در کرمان اشاره کرد و گفت: یکی از بیماریهای خطرناک دامی تب برفکی است که به دلیل قاچاق دام احتمال بروز این بیماری بالا است که در این راستا واکسیناسیون دامها در کرمان انجام می شود.


 

کد مطلب 1190714

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