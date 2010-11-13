رئیس مرکز آزمایشگاهی ملی پیام نور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود حاج حسینی - معاون فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور طی حکمی از سوی حسن زیاری به عنوان رئیس مرکز آزمایشگاهی ملی و قطبی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

زیاری در این حکم انتصاب، مأموریت رئیس مرکز آزمایشگاهی ملی و قطبی دانشگاه پیام نور را ارتقای سریع و دقیق سطح کیفی، ساماندهی و تجهیز آزمایشگاهها و ایجاد آزمایشگاههای ملی و قطبی در دانشگاه پیام نور عنوان کرده است.

به گزارش مهر، زیاری طی روزهای اخیر علاوه بر تغییراتی که در سطوح مدیران میانی دانشگاه پیام نور ایجاد کرده است انتصاباتی در حوزه مدیریت ارشد دانشگاه پیام نور از جمله در سطح معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور، سرپرست مدیریت کلان حوزه دانشجویی این دانشگاه و قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور اعمال کرده است.