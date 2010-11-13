حریق جنگل های ارسباران مهار شد/ میزان خسارات در دست بررسی است

رستم صادقی که برای بررسی ابعاد این حادثه در شهرستان ورزقان حضور یافته است، دقایقی قبل در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در تبریز افزود : ساعت 19 جمعه اطلاع حاصل شد که آتش‌سوزی در بخشی از جنگل‌های ارسباران در شهرستان ورزقان رخ داده که بلافاصله اکیپی به محل اعزام شد .

وی اضافه کرد : با حضور اکیپ های کمکی از یگان حفاظت منابع طبیعی آذربایجان شرقی آتش‌سوزی سطحی جنگل های ارسباران اطفاء شد ضمن اینکه سردی دیشب هوا باعث تسهیل در مهار سریع حریق گردید .

صادقی گفت : طبق اعلام همکاران یگان حفاظت از منابع طبیعی آذربایجان شرقی ظاهراً بی احتیاطی عده ای گردشگر باعث آتش سوزی علوفه و برگ های خشک کف دره ای در جنگل های ارسباران شده بود که برای بررسی ابعاد این حریق موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه آتش سوزی از ساعتی قبل به طور کامل مهار شده است، اظهار داشت : بر اساس اعلام همکاران، حتی یک درخت نیز در این آتش سوزی از بین نرفته است و دوستداران منابع طبیعی مطمئن باشند که جای هیچ نگرانی وجود ندارد .

جنگل های ارسباران

مدیر کل منابع طبعی آذربایجان شرقی اضافه کرد : منطقه حریق دیده تا دو روز آینده تحت کنترل یگان حفاظت از منابع طبعی آذربایجان شرقی خواهد بود و به محض حصول اطلاعات جدید، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت .

وی با بیان اینکه میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی سطحی در حال ارزیابی است، اعلام کرد : تا کنون گزارشی از خسارت و یا تلفات احتمالی ارائه نشده است .

اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشرمی شود .

جنگل های ارسباران یک ناحیه کوهستانی و جنگلی است که در شمال آذربایجان شرقی و جنوب رودخانه ارس با وسعت بیش از۷۰ هزار هکتار واقع شده‌است .