دکتر محمد حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، کاربردی کردن نتایج تحقیقات در حوزه نانو فناوری در کشور را از اهداف این پژوهشکده نام برد و افزود: در حال حاضر 60 نفر از اساتید دانشگاه شیراز در حوزه فناوری نانو فعالیت دارند و از آنجا که فعالیت در حوزه نانو فناوری، میان رشته ای است از این رو با ایجاد این پژوهشکده در دانشگاه شیراز بستری برای همکاری محققان دانشکده های مواد، کشاورزی، علوم پایه و دامپزشکی فراهم شده است.



وی تولید حسگرهای بیولوژیکی را از جمله پروژه های میان رشته ای ذکر کرد و افزود: از سالها قبل محققان دانشگاه شیراز تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند که با راه اندازی این پژوهشکده، طی اجرای پروژه ای موفق به تولید بیو حسگرها شدند.



رئیس پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه شیراز با بیان اینکه تولید این حسگر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرایی شد، یاداور شد: بیو حسگرها، حسگرهایی هستند که قادر به اندازه گیری فاکتورهای خونی هستند.