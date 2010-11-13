پل جوادیه عملگرایی در راستای گفتمان رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف ظهر شنبه در مراسم افتتاح پل جوادیه افزود: پل جوادیه نمادی از خلاقیت، تجربه ورزی، تخصص گرایی، قانون مداری و روحیه جهادی است و در همه ابعاد این پل نمودی از نگاه واقع بینانه به مطالبات شهروندان به ویژه در جنوب شهر است.

شهردار تهران ادامه داد: انصافا جوادیه نمادی از مشارکت، همدردی، صبر، شکیبایی و پایداری مردم این منطقه است و اگر این روحیه همکاری نبود، این اتفاق میسر نمی شد.

قالیباف با بیان اینکه جوادیه نمادی از توجه به توسعه جنوب شهر و تلاشی برای کاهش فاصله شمال و جنوب است گفت: پل جوادیه با هویت بخشی و هویت سازی، کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در جنوب شهر و به ویژه مناطق 11 و 16 افزایش داده و وضعیت مناسب تری نسبت به قبل ایجاد می کند.

شهردار تهران ادامه داد: پل جوادیه نمادی از اعتماد به نفس مهندسان و طراحان ماست که روحیه خودکفایی و استقلال را به خوبی نمایش دادند.

قالیباف افزود: احداث این پل نشان داد، بدنه علمی و متخصص کشور دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که اگر این خصوصیات نبود شاهد این موفقیت نبودیم.

وی به تاثیرات ترافیکی پل جوادیه اشاره کرد و اظهار داشت: با احداث این پل شاهد کاهش سوخت، کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی در وقت و اثر گذاری مثبت در روح و روان مردم خواهیم بود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه پیش از این برای رفتن از میدان بهمن به سمت شمال تهران شاهد ترافیک طولانی بودیم گفت: امروز اگر کسی قصد تردد در این مسیر را داشته باشد، با وجود پل جوادیه و تونل توحید این مسیر به یکباره کوتاه شده است، در آینده نزدیک نیز خطوط BRT به این مجموعه افزوده خواهد شد.

قالیباف تاکید کرد: پل جوادیه نمادی از همت مضاعف و کار مضاعف در سالی است که مقام معظم رهبری آنرا این گونه نام گذاری کرده اند.

وی ادامه داد: امیدوارم توسعه مترو، احداث ادامه بزرگراه امام علی(ع)، تونلهای امیر کبیر و صدر - نیایش و بسیاری دیگر از طرحها نیز به سرعت پیش روند.

شهردار تهران از احداث مجموعه فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی نینوا در کنار پل جوادیه خبرداد و افزود: عملیات اجرایی مجموعه نینوا در آینده نزدیک در زمینی به وسعت بیش از 20 هکتار در این منطقه و در مکان سابق انبار نفت، آغاز می شود و این مجموعه بی شک در تهران و کشور بی نظیر است.