نگرانی برای ثبت قرارداد کشت کلزا در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه صبح شنبه در چهارمین جلسه دانه های روغنی استان افزود: تا حدودی نگرانی برای ثبت قرارداد دانه های روغنی و کشت کلزا وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 38 هزار هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته که این رقم در سال جاری به 24 هزار هکتار انعقاد قرارداد صورت گرفته می رسد.

کاوه افزود: شهرستان های ساری ، قائمشهر، جویبار، نکا، بابل، بابلسر و آمل به علت کاهش بارندگی در پایین آمدن قراردادها تأثیرات زیادی داشته و شهرستان گلوگاه و بهشهر به ترتیب بیشترین کاشت را نسبت به شهرهای دیگر داشتند.

وی بیان داشت: هماهنگی های لازم با صندوق بیمه برای بیمه کلزا و سایر محصولات زراعی پاییزه برای تعدادی از کشاورزان مزارع آرمانی و مزارع حفاظتی که از تخفیف ویژه برخوردارند صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد : بذر سویا برای سال آینده به مقدار هزار تن تأمین شده و مشکل تامین کود و بذر در سال جاری نخواهیم داشت.