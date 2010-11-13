به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین روزمرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو و درششمین روزاین رقابتها، صبح امروز به وقت تهران از گروه B دو دیدار برگزار شد که طی آن کره شمالی با اردن و کره جنوبی با فلسطین دیدار کردند.

در این گروه تیم کره شمالی که پیش از این با دو پیروزی صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کرده بود با سه گل اردن را از پیش رو برداشت تا با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه B شود. در این دیدار "کیم" در دقیقه 16، "چویی" در دقیقه 78 و "کوم چویی" گلهای تیم فوتبال کره شمالی را به ثمر رساندند.

در دومین دیدار این گروه کره جنوبی با سه گل فلسطین را از پیش رو برداشت تا با کسب 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم برتر مرحله مقدماتی صعود کند. برای تیم کره جنوبی در این دیدار"یون" در دقیقه 10، پارک در دقیقه 13 و "سونگ پارک" در دقیقه 52 گلزنی کردند.

در این گروه تیم های اردن با فلسطین با یک امتیازی که از تساوی مقابل هم کسب کردند از دور رقابتها حذف شدند.

به این ترتیب تیم های کره شمالی وکره جنوبی به جمع تیم های صعود کننده مرحله یک هشتم نهایی شامل؛ ژاپن (ازگروه A)، ایران( از گروه B )، کویت و قطر( از گروه D) هنگ کنگ و امارات (از گروه E) و عمان و تایلند(از گروه F) پیوستند.



مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی عصر امروز شنبه و از ساعت 14:30 با انجام 4 دیدار به پایان می رسد و طی آن چین با مالزی و ژاپن با قرقیزستان ازگروه A و ایران با ویتنام و بحرین با ترکمنستان از گروه B با یکدیگر دیدارخواهند کرد.

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو دو تیم برتر 4 گروه مقدماتی به اضافه 4 تیم سوم برتر گروههای ششگانه راهی مرحله یک هشتم نهایی خواهند شد.