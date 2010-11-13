موقوفه های همدان سالانه 40 میلیارد ریال درآمد دارند

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: همدان از نظر میزان بدهکاری ادارات به موقوفات جز استانهای نخست کشور است که این وضعیت در شهرستان ملایر مشکل ساز شده است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه اوقاف متولی موقوفات است و باید بر اساس تکلیف شرعی پول موقوفات را گرفته و در راستای نیت واقف هزینه کند، گفت: 99 درصد ادارات دولتی ملایر موقوفه هستند.

وی اظهار داشت: در شهرستان ملایر اداره آموزش ‌و پرورش، شبکه بهداشت و درمان و اداره کار و امور اجتماعی از دستگاه‌های با بدهی بالا هستند و فرمانداری، سپاه، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات ملایر از خوش ‌حسابان موقوفات به شمار می آیند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از این موقوفه ها در چارچوب نیات واقفان و نگهداری موقوفه ها هزینه می شود، خواستار پرداخت مطالبات و حقوق اوقاف از سوی دستگاه های اجرایی به اوقاف شد و گفت: براساس فتوای مراجع، افرادی که حقوق اوقاف را پرداخت نکنند غاصب هستند.

وی اضافه کرد: براساس قانون جدید سازمان اوقاف، برای مستاجران موقوفه ها باید سند اجاره تنظیم شود که این قانون تا پایان سال آینده اعتبار دارد و بهترین فرصت برای مستاجران اوقاف جهت تنظیم سند است.