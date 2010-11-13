  1. استانها
  2. همدان
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

موقوفه های همدان سالانه 40 میلیارد ریال درآمد دارند

موقوفه های همدان سالانه 40 میلیارد ریال درآمد دارند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: موقوفه های استان همدان سالانه 40 میلیارد ریال درآمد دارد که صرف کارهای خیر و عام المنفعه می شود.

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: همدان از نظر میزان بدهکاری ادارات به موقوفات جز استانهای نخست کشور است که این وضعیت در شهرستان ملایر مشکل ساز شده است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه اوقاف متولی موقوفات است و باید بر اساس تکلیف شرعی پول موقوفات را گرفته و در راستای نیت واقف هزینه کند، گفت: 99 درصد ادارات دولتی ملایر موقوفه هستند.

وی اظهار داشت: در شهرستان ملایر اداره آموزش ‌و پرورش، شبکه بهداشت و درمان و اداره کار و امور اجتماعی از دستگاه‌های با بدهی بالا هستند و فرمانداری، سپاه، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات ملایر از خوش ‌حسابان موقوفات به شمار می آیند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از این موقوفه ها در چارچوب نیات واقفان و نگهداری موقوفه ها هزینه می شود، خواستار پرداخت مطالبات و حقوق اوقاف از سوی دستگاه های اجرایی به اوقاف شد و گفت: براساس فتوای مراجع، افرادی که حقوق اوقاف را پرداخت نکنند غاصب هستند.

وی اضافه کرد: براساس قانون جدید سازمان اوقاف، برای مستاجران موقوفه ها باید سند اجاره تنظیم شود که این قانون تا پایان سال آینده اعتبار دارد و بهترین فرصت برای مستاجران اوقاف جهت تنظیم سند است.

کد مطلب 1190723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها