شش هزار مرزبان در رزمایش همت مضاعف حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرتیپ غلام نبی کوهکن صبح شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: این رزمایش در حوزه استقرار یگان فرماندهی مرزبانی میرجاوه به گستره یک هزار و 500 کیلومتر با حضور سرتیپ گراوند جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا و سرتیپ رضازاده معاون عملیاتی این فرماندهی از امروز به مدت سه روز ادامه دارد.

وی گفت: این رزمایش به منظور استعدادسنجی نیروهای انسانی فرماندهی مرزبانی استان و یگان های شرکت کننده از استان های خراسان رضوی و جنوبی برگزار شده است.

کوهکن هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش میزان آمادگی نیروها با طراحی و سناریوهای واقعی در حوزه مرزی سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

وی افزود: در این رزمایش مرزبانان چگونگی برخورد با متجاوزان مرزی و گروههای معاند نظام با استفاده از داده های رادارهای بسیج، کمین گذاری بر علیه دشمن فرضی و نابود کردن آن را تمرین می کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این رزمایش طی دو مرحله عملیات اطلاعاتی، تمرین عملیاتی با استفاده از تجهیزات روز، بهره گیری از امکانات هوایی ویژه و کنترل های الکترونیکی برگزار می شود.

