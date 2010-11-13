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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

بنای تاریخی ناظمیان سمنان به دانشکده هنر واگذار شد

سمنان - خبرگزاری مهر: ساختمان ناظمیان با 120 سال قدمت از ابنیه تاریخی و هنری سمنان با مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان به دانشکده هنر دانشگاه سمنان واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از سال 84 پیگیری در اختیار گرفتن یکی از بناهای تاریخی و هنری برای دانشکده هنر بودیم.

سید ابوتراب احمدپناه ادامه داد: بسیاری از دانشکده ها و دانشگاه های هنر کشور بخشی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در ساختمان های تاریخی برگزار می کنند و این امر به آشنایی و نزدیکی بیشتر دانشجویان رشته هنر با هنر اصیل ایرانی و اسلامی و همچنین به احیا بافت تاریخی شهرها کمک می کند.

احمدپناه تصریح کرد: حضور دانشجویان و استادان در این گونه مجموعه ها می تواند منجر به مطالعه و پژوهش در هنر معماری سنتی و نیز شناخت عمیق تر از پیشینه های هنری با ارزش این سرزمین شود.

به گفته وی، این ساختمان متعلق به شهرداری سمنان است و با همکاری شورای اسلامی سمنان در قرارداد اجاره 20 ساله بین دانشگاه سمنان و شهرداری سمنان این بنای تاریخی به دانشگاه سمنان واگذار شده است.

وی با اشاره به فاصله دانشکده هنر دانشگاه سمنان از شهر و بافت شهری گفت: تشکیل بخشی از کلاس ها و فعالیت های آموزشی پژوهشی دانشکده در این ساختمان به حضور دانشجویان در شهر و آشنایی بیشتر آنان با بافت ها و بناهای تاریخی کمک می کند.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان گفت: بنای ناظمیان مربوط به اواسط دوره قاجار و قدمت آن بالغ بر 120 سال است و با توجه به تخریب بخشی از آن و نداشتن شرایط مناسب با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی استان سمنان بازسازی و در حال حاضر قابل استفاده است.

وی با اشاره به اینکه رشته معماری در بخش معماری اسلامی از سال 82 و رشته مرمت از امسال در دانشکده راه اندازی شده است، گفت: با توجه به پیشینه تاریخی این منطقه که در بعضی نقاط به شش هزار سال می رسد و لزوم توجه به بناها و مرمت و فعالیت های مطالعاتی بناهای سنتی و تاریخی و نیز محدود بودن تعداد متخصصین در این حوزه برنامه ما در جهت تربیت نیروی انسانی است.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان اضافه کرد: چشم انداز ما در این ارتباط ایجاد دانشکده معماری و شهرسازی است و نیز ایجاد رشته جانبی دیگر متناسب با اهداف رشد و توسعه استان سمنان است.

کد مطلب 1190726

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