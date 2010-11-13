بنای تاریخی ناظمیان سمنان به دانشکده هنر واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از سال 84 پیگیری در اختیار گرفتن یکی از بناهای تاریخی و هنری برای دانشکده هنر بودیم.

سید ابوتراب احمدپناه ادامه داد: بسیاری از دانشکده ها و دانشگاه های هنر کشور بخشی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در ساختمان های تاریخی برگزار می کنند و این امر به آشنایی و نزدیکی بیشتر دانشجویان رشته هنر با هنر اصیل ایرانی و اسلامی و همچنین به احیا بافت تاریخی شهرها کمک می کند.

احمدپناه تصریح کرد: حضور دانشجویان و استادان در این گونه مجموعه ها می تواند منجر به مطالعه و پژوهش در هنر معماری سنتی و نیز شناخت عمیق تر از پیشینه های هنری با ارزش این سرزمین شود.

به گفته وی، این ساختمان متعلق به شهرداری سمنان است و با همکاری شورای اسلامی سمنان در قرارداد اجاره 20 ساله بین دانشگاه سمنان و شهرداری سمنان این بنای تاریخی به دانشگاه سمنان واگذار شده است.

وی با اشاره به فاصله دانشکده هنر دانشگاه سمنان از شهر و بافت شهری گفت: تشکیل بخشی از کلاس ها و فعالیت های آموزشی پژوهشی دانشکده در این ساختمان به حضور دانشجویان در شهر و آشنایی بیشتر آنان با بافت ها و بناهای تاریخی کمک می کند.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان گفت: بنای ناظمیان مربوط به اواسط دوره قاجار و قدمت آن بالغ بر 120 سال است و با توجه به تخریب بخشی از آن و نداشتن شرایط مناسب با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی استان سمنان بازسازی و در حال حاضر قابل استفاده است.

وی با اشاره به اینکه رشته معماری در بخش معماری اسلامی از سال 82 و رشته مرمت از امسال در دانشکده راه اندازی شده است، گفت: با توجه به پیشینه تاریخی این منطقه که در بعضی نقاط به شش هزار سال می رسد و لزوم توجه به بناها و مرمت و فعالیت های مطالعاتی بناهای سنتی و تاریخی و نیز محدود بودن تعداد متخصصین در این حوزه برنامه ما در جهت تربیت نیروی انسانی است.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سمنان اضافه کرد: چشم انداز ما در این ارتباط ایجاد دانشکده معماری و شهرسازی است و نیز ایجاد رشته جانبی دیگر متناسب با اهداف رشد و توسعه استان سمنان است.