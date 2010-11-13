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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

جانشین تلسکوپ هابل بی پول شد!

جانشین تلسکوپ هابل بی پول شد!

تلسکوپ فضایی جیمز وب که قرار بود در سال 2014 به عنوان جانشین تلسکوپ فضایی هابل پرتاب شود با مشکلات مالی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه اجرای پروژه تلسکوپ فضایی جیمز وب با مشکلاتی مواجه شده است به طوری که "آلن باس" از موسسه علوم کارنگی در توصیف این بحران مالی در پروژه جیمز وب گفت: "این توفان کاترینای ناسا است."

تلسکوپ جیمز وب که قرار بود در سال 2014 به عنوان جانشین هابل در مدار قرار گیرد به دلیل کسری بودجه 5/1 میلیارد دلاری قادر نخواهد بود زودتر از بهار 2015 پرتاب شود.

هزینه پروژه این تلسکوپ 5/6 میلیارد دلار ارزیابی شده است در حالی که تاکنون تنها از نیمی از بودجه ای که ناسا برای این پروژه تصویب کرده استفاده شده است.

مشکلات مالی این پروژه به دلیل اجرای برنامه های نجومی دیگر ناسا از جمله "تلسکوپ فضایی مادون قرمز میدان عریض" (WFIRST) است.

براساس گزارش Popular Science، به گفته ستاره شناسان در صورتی که پروژه جیمز وب رد شود علم نجوم می تواند یک نسل به عقب تنزل کند.

کد مطلب 1190728

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