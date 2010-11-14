به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، پرده جدید کعبه طی مراسمی در روز عرفه براساس تقویم عربستان - دوشنبه - برابر با نهم ذیحجه ( 24 آبان ) پس از شستشوی کعبه با گلاب ناب کاشان، بر بنای کعبه نصبمیشود.
این پرده از جنس حریر طبیعی خالص و به رنگ مشکی، منقش به آیات قرآنکریم است که با خط زیبا، با نخهای طلا و نقره بافته شده و دهها کیلو طلا و نقره در ساخت آن استفاده شده است.
ارتفاع این پرده 14متر و نوار دور آن به عرض 95 سانتیمتر است که از 16 قطعه به شکل مربع تشکیل شده است.
نوار اطراف این پرده منقش به آیات قرآن کریم است که در فواصل معین عبارات "یا حی و یا قیوم"،"یا رحمن و یا رحیم" و "الحمدالله ربالعامین" با رنگ طلایی دوخته شدهاند.
پوشش در کعبه نیز از حریری به ارتفاع 5/ 6 متر و عرض 5/3 متر منقش به آیات الهی و تزئینات اسلامی با طلا و نقره است.
پرده خانه خدا از 5 قطعه تشکیل شده است که هر قسمت یک طرف کعبه را میپوشاند و قطعه پنجم هم در کعبه را دربرمیگیرد که هنگام نصب، وزن این پرده به حدود دو تُن میرسد.
این پرده با همکاری کارخانههای داخل و خارج عربستان تهیهمیشود و پارچه حریر این پرده را هر سال یکی از کشورها هدیهمیکند؛ پرده قبلی نیز به رؤسا و سران کشورهای اسلامی اهدا میشود.
بافت و آماده سازی پرده کعبه با دست و ماشین حدود 8 ماه طول میکشد.
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