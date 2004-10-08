كلوزه: اليورحقي نداشت بيني مرا بگيرد

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل ازسايت تلگراف، اليوركان پس ازاينكه بيني ميروسلاوكلوزه را فشارداد عنوان كرد مهاجم وردربرمن به پهلوي اوضربه اي وارد كرده بود، اما كلوزه اظهارداشت: من اصلا اليوررا لمس نكردم واين موضوع ازطريق تصاويرتلويزيوني هم قابل مشاهده است. اوبرسرمن فرياد كشيد وبه انجام چنين حركتي روي آورد. من هم مي توانستم كلاهش را روي صورتش بكشم، انگشتش را بگيرم ويا هزاركارديگرانجام دهم، اما اين كاررا نكردم. اليورحق نداشت بيني مرا فشاربدهد.

كلوزه دربخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به اتهامات كان مبني بربزدل بودنش تصريح كرد: من آدم بزدلي نيستم وبرعكس فكرمي كنم ازآنجا كه آرامش خود را درآن لحظه حفظ كردم، خيلي هم قوي هستم.



كان پس ازاين ماجرا ازسوي رسانه ها، تيم برمن وبرخي ازاعضاي باشگاه بايرن مونيخ بخاطراينكه حاضرنشد ازبازيكن حريف معذرت خواهي كند، مورد انتقاد قرارگرفت. كان گفت: براي چه بايد معذرت خواهي مي كردم؟ ما پس ازبازي با يكديگر دست داديم وفكرمي كنم اين چيزها درفوتبال امري عادي به حساب بيايد.





عكس از:AP

يورگن كلينزمن سرمربي آلمان درمورد اين موضوع گفت: فكرنمي كنم جايزباشد، دوملي پوش درمورد اين مسائل با يكديگربه جروبحث بپردازند. تيم ملي آلمان درحال حاضردرشرايط حساسي بسرمي برد.