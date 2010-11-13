عوامل انگیزشی جهت توسعه کرمانشاه مورد حمایت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برترین های استاندارد استان، اظهارداشت: کالبد اقتصادی کشور به جراحی نیاز دارد و این جراحی در سایه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محقق خواهد شد.

وی بر لزوم جلوگیری از هدر رفت منابع ملی و امانتداری برای انتقال این منابع به نسل های آینده تاکید کرد و گفت: 100 درصد منابع حاصله از هدفمندی یارانه ها در خدمت توسعه کشور بکار بسته می شود.

هاشمی ادامه داد: انجام کارهای بزرگ سختی هایی دارد و دل بزرگ می خواهد و با وجود اینکه دولت های قبلی، این قانون را اجرا نکردند اما این دولت نهم بود که با اراده ای راسخ وارد این امر خطیر شد، لذا همه مسئولین باید با منش بالای خود، آماده گام نهادن در راهی دراز و مهم باشند که همانا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

هاشمی تصریح کرد به عنوان مثال در کشور ما سالانه حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه به آرد و نان تخصیص می یابد که از این رقم حدود 30 درصد هدر می رود و در حوزه انرژی هم به اندازه یک کشور با جمعیت 790 میلیون نفر از حامل های انرژی استفاده می کنیم که روش درستی نیست و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این امیدواری را داریم که از این هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی افزود: در نتیجه اجرای این قانون و تا پایان برنامه پنجم باید قیمت فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس برسد و برق هم به قیمت تمام شده خود برسد البته گاز هم باید به 75 درصد قیمت صادراتی اش برسد.

صادرات پایدار مستلزم داشتن تولیداتی با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای روز دنیاست

هاشمی در ادامه در خصوص کیفیت کالاها و تولیدات استان و لزوم انطباق آنها با استانداردهای جهانی، گفت: اگر دنبال صادرات پایدار و حفظ بازارهای جهانی هستیم لازم است تولیداتی با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای روز دنیا داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی که در استان در حال انجام است، گفت: هم اکنون بنیاد جانبازان در استان کرمانشاه و در پروژه های مختلف بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و شمار زائران استان به مکه مکرمه هم بالغ به بیش از دو هزار نفر رسیده و ارتباط هوائی استان با دیگر استانهای کشور به نحو چشمگیری توسعه یافته که این نشان از عزم جدی برای توسعه همه جانبه استان است.

وی افزود: کاری می کنیم که استان به جایگاه پنجمی که قبلا در کشور داشت، بازگردد و در این راه از اتهام زنی هائی که برخی افزاد متوجه ام می کنند، هراسی نداریم چرا که معتقدم خداوند و مردم نتیجه زحمات ما را خواهند دید.

در پایان این گردهمایی که در واقع به مناسبت هفته استاندارد و با تاخیر برگزار شد، از برترین های حوزه استاندارد استان کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.