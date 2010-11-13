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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

پینگ پنگ بازان ایران برابر نپال پیروز شدند/ فردا مصاف با ژاپن

پینگ پنگ بازان ایران برابر نپال پیروز شدند/ فردا مصاف با ژاپن

تیم ملی تنیس روی میز ایران در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی گوانگجو برابر تیم نپال به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای تیمی تنیس روی میز بازیهای آسیایی گوانگجو تیم ملی کشورمان برابر تیم نپال با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید. در این دیدار نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و افشین نوروزی از کشورمان هر سه با نتیجه 3 بر صفر برابر حریفان نپالی خود به برتری دست یافتند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران صبح امروز اولین مسابقه خود را در بازیهای آسیایی برابر تیم هنگ کنگ واگذار کرد. تیم کشورمان فردا ساعت 12 به وقت محلی برابر تیم ژاپن قرار می گیرد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 12 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1190733

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