اولین کنفرانس ملی "نماز، نیاز و بهداشت روانی" آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه آزاد واحد علی آباد پیش از ظهر شنبه در این کنفرانس، ضمن تبیین نقش فرهنگ در جامعه اسلامی از اسلام به عنوان تنها دین پاسخ دهنده به همه ابعاد زندگی بشر یاد کرد.

علیرضا ایرانبخش افزود: نگاه به فرهنگ اسلامی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در توسعه علم و دانش می تواند از مهم ترین ابزارها برای مبارزه و مقابله با چالش های مختلف سیاسی، مذهبی و اجتماعی جوانان در کشور باشد.

وی با بیان این مطلب که سیاست فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، برگرفته از سیاست انقلاب اسلامی است، از اقامه نماز بعنوان یکی از دغدغه های همیشگی ریاست عالیه دانشگاه یاد کرد و گفت: مایه بسی افتخار است که دانشگاه آزاد اسلامی، تبیین و ترویج فرهنگ نماز و بکارگیری از تمام ظرفیت های علمی و ‌فرهنگی را بعنوان یکی از اولویت های فرهنگی خود قرار داده است که کسب مقام اول اقامه نماز در بین دستگاههای اجرایی برای چندین دوره متوالی خود مهر تاییدی بر این ادعاست.

ایرانبخش در بخش دیگری از سخنان خود از نماز بعنوان عامل اتصال و ارتباط بندگان با خداوند متعال یادکرد که انسان برای پیمودن راه صحیح تکامل و سعادت باید از یک سو، رابطه خود را با رب حکیم و از سوی دیگر با خلق خدا تقویت کند و بهترین راه تقویت رابطه با خداوند منان، نماز است.

در ادامه مراسم آیت الله شاهرودی، نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه شریفه "ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر"، ضمن تبیین جایگاه نماز در اسلام و نقش ویژه آن در جلوگیری از فحشا و منکر، نماز را راهگشای افراد و جامعه بشری از منکرات دانست.

وی افزود: محیط دانشگاهها، امروز در سایه توسعه نظام آموزش عالی ، پذیرا و پرورش دهنده صدها جوان مستعدی است که هریک ذخیره و گنجینه ای برای فردای این مرزو بوم هستند و در این میان نقش مدیران فرهنگی در هدایت صحیح و شکل دهی ساختار دینی و مذهبی دانشجویان امری انکار ناپذیر است.