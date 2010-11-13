به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و معرفی اسپانسر دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه ظهر امروز شنبه در سالن همایش های مجموعه ورزشی انقلاب با حضور مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و آرش گودرزی مدیرعامل شرکت ارتباط گستر قهرمان برگزار شد.

آرش گودرزی در این نشست خبری گفت: برگزاری دیدار برابر نیجریه یکی از اتفاقات خوب برای فوتبال ایران است. فوتبال ما برای پیشرفت به بازی به تیم های بزرگ نیاز دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار امور اداری و هماهنگی هایی که برای برگزاری چنین دیدارهایی صورت می گیرد، حمایت مالی یک اصل است. اگر می خواهیم از فوتبال روز دنیا و حتی آسیا عقب نیفتیم باید زمینه برگزاری بازی با تیم های بزرگ فوتبال جهان را فراهم کنیم.

گودرزی با اشاره به فعالیت های شرکت ارتباط گستر قهرمان به عنوان یکی از زیر مجموعه های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی گفت: شرکت ما در شش ماه اخیر علاوه بر حمایت مادی و معنوی از رشته های مختلف سه رویداد بزرگ را حمایت کرده است. بازیهای فوتبال غرب آسیا، بازیهای والیبال غرب آسیا در ارومیه و دیدار تیم ملی فوتبال ایران و نیجریه از جمله فعالیت های این شرکت است.

وی خاطرنشان کرد: در قراردادی که با مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه منعقد کرده ایم مقرر شد این تیم با تمامی نفرات به ایران سفر کند و امیدوارم این بازی بتواند از نظر فنی به تیم ملی کمک کند.

گودرزی با اشاره به تعطیلی روز چهارشنبه و حضور تماشاگران گفت: برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی تهران برنامه های ویژه ای تدارک دیده ایم که قرعه کشی اهدا چندین سکه طلا، پذیرایی از تماشاگران و اجرای مراسم و برنامه های شاد و تفریحی از جمله این برنامه هاست.

مدیرعامل شرکت ارتباط گستر قهرمان در پایان گفت: امیدواریم با حضور پرتعداد تماشاگران شاهد برگزاری دیداری زیبا و جذاب از دو تیم ایران و نیجریه باشیم و ما هم بتوانیم به بهترین شکل ممکن پذیرای تماشاگران باشیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه در راه آماده سازی شاگردان افشین قطبی برای حضور در جام ملتهای آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.