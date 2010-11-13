تیم ملی به دیدار با نیجریه نیاز داشت/ امیدوارم تماشاگران زیادی به ورزشگاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و معرفی اسپانسر دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه ظهر امروز شنبه در سالن همایش های مجموعه ورزشی انقلاب با حضور مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و آرش گودرزی مدیرعامل شرکت ارتباط گستر قهرمان برگزار شد.

مهدی محمدنبی در شروع این مراسم ضمن تشکر از شرکت ارتباط گستر قهرمان به خاطر برگزاری این مراسم گفت: برگزاری این نشست نشان می دهد که این شرکت با استانداردهای بین المللی حرکت می کند. وقتی قرار است دیداری مثل ایران و نیجریه برگزار شود باید چنین مراسم های استانداردی هم برگزار شود.

وی در ادامه با تشکر از خبرنگاران رسانه های گروهی که در این نشست حضور داشتند خاطرنشان کرد: می دانم که بسیاری از رسانه ها درگیر مسابقات آسیایی ، بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا و پوشش اخبار حج هستند، با این حال همین که این تعداد خبرنگار به این نشست آمده است جای تشکر دارد.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور قدرتمند در رقابتهای جام ملتهای نیاز به برگزاری دیدارهایی با تیم های بزرگ دارد که دیدار با نیجریه یکی از این دیدارهاست.

وی افزود: تیم ملی برای اماده سازی بیشتر به بازی با نیجریه نیاز داشت وامیدوارم این بازی بتواند از نظر فنی به شاگردان افشین قطبی برای حضور پرقدرت در رقابتهای جام ملتهای آسیا کمک کند.

نبی با مهم شمردن نقش تماشاگران در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: از رسانه های گروهی و روابط عمومی فدراسیون فوتبال می خواهم که با اطلاع رسانی به موقع و دقیق زمینه حضور پرتعداد تماشاگران در این بازی را فراهم کنند.

نبی ادامه داد: حضور تماشاگران می تواند از نظر روحی و روانی به بازیکنان کمک کند که خود را به بهترین شکل ممکن برای حضور در بازیهای جام ملتهای آسیا آماده کنند و امیدوارم با توجه به تعطیل بودن روز چهارشنبه تماشاگران زیادی به ورزشگاه آزادی بیایند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه در راه آماده سازی شاگردان افشین قطبی برای حضور در جام ملتهای آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.