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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

دوندگان 400 متر ایران از راهیابی به فینال بازماندند

دوندگان 400 متر ایران از راهیابی به فینال بازماندند

دو دوومیدانی کار ایران در ماده 400 متر از راهیابی به مرحله فینال این رشته در بازیهای آسیایی بازماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابت های دوومیدانی بازیهای آسیایی آخرین نمایندگان ایران در مسابقات امروز در دوی 400 متر مقدماتی به مصاف حریفان خود رفتند اما نتوانستند در بین هشت دونده برتر فینال قرار بگیرند.

رضا بوعذار در گروه دوم دوی 400 متر در دور مقدماتی در میان شش ورزشکار با رکورد 46 ثانیه و 80 صدم ثانیه در رده سوم ایستاد و از رسیدن به فینال این بازیها بازماند.

سجاد هاشمی دونده جوان کشورمان هم در همین ماده در گروه سوم به رقابت پرداخت و بازمان 47 ثانیه و 77 صدم ثانیه عنوان چهارم گروه خود را بدست آورد. این دوومیدانی کار کشورمان هم از راهیابی به فینال این ماده بازماند. رقابتهای فینال دوی 400 متر مردان فرداشب برگزار خواهد شد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1190739

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