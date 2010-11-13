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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

توسط بنیاد بین⁯الملللی اسراء؛

مجله الکترونیکی "غدیر" منتشر شد

مجله الکترونیکی "غدیر" منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: سیزدهمین شماره از مجله الکترونیک اسراء با نام ویژه نامه غدیر از سوی بنیاد علوم وحیانی اسراء منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این ویژه نامه که به بررسی اندیشه⁯های علوی در بیان آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی اختصاص دارد، حاوی مباحث مهمی است که از کتب این مرجع تقلید انتخاب شده است.

ویژه نامه غدیر همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم و دهه ولایت، جهت احیای معارف والای اهل بیت علیهم السلام، توسط بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به صورت چند رسانه⁯ای منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، «اثبات ولایت»، «غدیر در قرآن و روایات»، «عید ولایت در قرآن و روایات»، «فضایل امیرالمومنین علیه السلام» و «بررسی ابعاد مختلف آیه 55 سوره مائده» از مباحثی مهمی است که در این مجله پرداخته شده است.

از بخش⁯های دیگر این ویژه نامه را می⁯توان به «خطبه غدیر و سند آن»، «آداب روز غدیر»، «اشعار غدیر» و «چهل حدیث درباره غدیر» اشاره کرد.

این ویژه نامه از امکانات چندرسانه‌ای مانند فیلم، سخنرانی و تصاویر آیت⁯الله جوادی آملی نیز برخوردار بوده و علاقه⁯مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اختصاصی این ویژه نامه به نشانی  http://esramag.net/ghadir89 از مطالب مفید آن بهره‌مند شوند.
 

کد مطلب 1190740

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