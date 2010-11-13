مجله الکترونیکی "غدیر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این ویژه نامه که به بررسی اندیشه⁯های علوی در بیان آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی اختصاص دارد، حاوی مباحث مهمی است که از کتب این مرجع تقلید انتخاب شده است.



ویژه نامه غدیر همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم و دهه ولایت، جهت احیای معارف والای اهل بیت علیهم السلام، توسط بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به صورت چند رسانه⁯ای منتشر شده است.



بر اساس این گزارش، «اثبات ولایت»، «غدیر در قرآن و روایات»، «عید ولایت در قرآن و روایات»، «فضایل امیرالمومنین علیه السلام» و «بررسی ابعاد مختلف آیه 55 سوره مائده» از مباحثی مهمی است که در این مجله پرداخته شده است.



از بخش⁯های دیگر این ویژه نامه را می⁯توان به «خطبه غدیر و سند آن»، «آداب روز غدیر»، «اشعار غدیر» و «چهل حدیث درباره غدیر» اشاره کرد.



این ویژه نامه از امکانات چندرسانه‌ای مانند فیلم، سخنرانی و تصاویر آیت⁯الله جوادی آملی نیز برخوردار بوده و علاقه⁯مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اختصاصی این ویژه نامه به نشانی http://esramag.net/ghadir89 از مطالب مفید آن بهره‌مند شوند.

