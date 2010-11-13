مجله الکترونیکی "غدیر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این ویژه نامه که به بررسی اندیشههای علوی در بیان آیتالله عبدالله جوادی آملی اختصاص دارد، حاوی مباحث مهمی است که از کتب این مرجع تقلید انتخاب شده است.
ویژه نامه غدیر همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم و دهه ولایت، جهت احیای معارف والای اهل بیت علیهم السلام، توسط بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به صورت چند رسانهای منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، «اثبات ولایت»، «غدیر در قرآن و روایات»، «عید ولایت در قرآن و روایات»، «فضایل امیرالمومنین علیه السلام» و «بررسی ابعاد مختلف آیه 55 سوره مائده» از مباحثی مهمی است که در این مجله پرداخته شده است.
از بخشهای دیگر این ویژه نامه را میتوان به «خطبه غدیر و سند آن»، «آداب روز غدیر»، «اشعار غدیر» و «چهل حدیث درباره غدیر» اشاره کرد.
این ویژه نامه از امکانات چندرسانهای مانند فیلم، سخنرانی و تصاویر آیتالله جوادی آملی نیز برخوردار بوده و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اختصاصی این ویژه نامه به نشانی http://esramag.net/ghadir89 از مطالب مفید آن بهرهمند شوند.
قم - خبرگزاری مهر: سیزدهمین شماره از مجله الکترونیک اسراء با نام ویژه نامه غدیر از سوی بنیاد علوم وحیانی اسراء منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این ویژه نامه که به بررسی اندیشههای علوی در بیان آیتالله عبدالله جوادی آملی اختصاص دارد، حاوی مباحث مهمی است که از کتب این مرجع تقلید انتخاب شده است.
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