سهام دومین پالایشگاه اصل چهل و چهارمی در بورس فروخته شد

علی صحرایی در گفتگو با مهر در خصوص فروش سهام پتروشیمی تبریز امروز در بورس گفت: نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی تبریز ساعت 10 و 17 دقیقه بازگشایی شد.

مدیر بازار شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امروز 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی تبریز به عنوان عرضه اولیه در بورس عرضه شد، افزود: 4.6 درصد از سهام مذکور امروز در بورس به فروش رفت.

وی با اشاره به اینکه سهمیه هر ایستگاه معاملاتی حداکثر 165 هزار سهم بدون تکرار تعیین شده است، عنوان کرد: در عرضه اولیه تعداد 97 میلیون و 105 هزار و 275 سهم (معادل 5 درصد) از سهام شرکت پالایش نفت تبریز متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عرضه شد.

صحرایی این شرکت را چهارصد و پنجاه و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس ذکر کرد و افزود: خریداری سهام عرضه اولیه "شبریز" برای ایستگاه‌های کرمانشاه از طریق تهران صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: قرار بود در صورت خرید بیش از سهمیه تعیین شده برای هر ایستگاه کاری، کلیه خریدهای آن ایستگاه باطل خواهد شد.

مدیر بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: فردا قرار است 7 میلیون و 800 هزار سهم پالایشگاه تبریز در بورس عرضه شود. وی قیمت پایه هر سهم عرضه شده پالایشگاه تبریز را 140 تومان اعلام کرد و افزود: اما قیمت هر سهم 140 تومان و دو ریال به فروش رفت.