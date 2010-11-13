هشتمین نمایشگاه کتب دانشگاهی و کاربردی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی، امروز شنبه 22 آبان با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

احد رضایی رئیس هشتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی و مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین الملل در این مراسم گفت: این نمایشگاه همزمان با هجدهمین هفته کتاب برگزار می‌شود و با مرور کارنامه 7 ساله این نمایشگاه رشد کمی و کیفی آن به خوبی مشهود است. تمرکز روی مسائل اصلی و دوری از مسائل حاشیه ای و تکلفات اداری باعث شد تا پژوهشگران و اصحاب نشر با نمایشگاه ارتباط خوبی برقرار کنند، به طوری که شاهد وضعیت کنونی نمایشگاه هستیم.

وی گفت: عرضه کتب انگلیسی، عربی و فرانسوی در نمایشگاه موجب شده است تا این نمایشگاه پس از نمایشگاه بین المللی کتاب دومین مرجع تامین منابع علمی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی باشد. در این نمایشگاه به احترام حقوق مولف از عرضه کتاب های افست بدون مجوز ناشر خودداری شده است و هیچ کتابی با دو قیمت متفاوت به فروش نخواهد رفت.

رئیس نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی ادامه داد: نمایشگاه امسال ضمن در نظر گرفتن تخفیف 15 درصدی، سیستم فروش متمرکز را برای سهولت خرید مخاطبان ارائه کرده است که ثبت سفارش، تحلیل های آماری و صدور فاکتور هماهنگ و یکسان از جمله فعالیت های مرتبط با سیستم فروش متمرکز هستند.

رضایی گفت: امسال یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه عناوین کتاب های شرکت کننده در نمایشگاه در پایگاه اینترنتی انجمن ناشران بین الملل معرفی شدند. 80000 عنوان کتاب لاتین در سایت انجمن معرفی شد که این آمار فقط بخشی از کتاب های امسال را شامل می شود و جالب است که نمایشگاه در سال اول خود، فعالیتش را با 10000 عنوان کتاب آغاز کرد.

وی در ادامه آمار کتاب های شرکت کننده در نمایشگاه گفت: در عرصه علوم اجتماعی 18000 عنوان، علوم انسانی 14600 عنوان،علوم مهندسی 14000عنوان، پزشکی 1360 عنوان، علوم پایه 1330 عنوان، هنر 7200 عنوان و دایره المعارف ها و سایر عناوین 1100 عنوان ازموسسه های مختلف عملی پژوهشی بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند. سال نشر این کتاب ها مربوط به سال های 2005 الی 2011 است که 60 درصد این آمار مربوط به کتاب های منتشر شده در سال های 2009، 2010 و 2011 است.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین الملل در پایان گفت: در کنار دیگر ناشران بین الملل، 30 ناشر عرب زبان توسط 3 نمایندگی ایرانی در نمایشگاه حضور دارند.

در ادامه این مراسم، هشتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی توسط بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و دیگر مسئولان فرهنگی افتتاح شد و رسما آغاز به کر کرد.

این نمایشگاه تا 25 آبان، هر روز از ساعت 9 تا 19 در مرکز آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.